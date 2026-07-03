Statele Unite consideră accesul la mineralele aflate pe fundul oceanului în jurul Insulelor Cook una dintre principalele priorități strategice din Pacific, a declarat vineri noul ambasador american în Noua Zeelandă și în mai multe state insulare din regiune, Jared Novelly, potrivit agentiei Reuters.

Oficialul a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că influența tot mai mare a Chinei în Pacific reprezintă un risc pentru statele insulare mici și că Washingtonul urmărește consolidarea cooperării economice și de securitate în zonă.

Declarațiile vin într-un moment în care competiția dintre Statele Unite și China pentru accesul la resurse strategice și pentru extinderea influenței geopolitice în regiunea Indo-Pacific continuă să se intensifice.

Mineralele critice au devenit o componentă esențială a acestei competiții, fiind indispensabile pentru industriile de apărare, tehnologie și energie verde.

Jared Novelly, primul ambasador american acreditat și în Insulele Cook, a explicat că importanța mineralelor critice a crescut rapid în agenda administrației americane în ultimele luni.

„Când primeam informările în octombrie și noiembrie anul trecut, problema mineralelor critice era un subiect secundar. În februarie și martie anul acesta, mineralele critice, în special cele din Insulele Cook, au devenit una dintre principalele mele priorități”, a declarat diplomatul.

Administrația americană încearcă să reducă dependența de lanțurile de aprovizionare dominate de China pentru materiile prime considerate esențiale. Aceste resurse sunt utilizate la fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice, componentelor electronice, echipamentelor militare și tehnologiilor necesare tranziției energetice.

Apele din jurul Insulelor Cook conțin importante depozite de noduli polimetalici, formațiuni bogate în nichel, cobalt, mangan și alte metale rare. Aceste resurse sunt considerate de mare interes pentru industria mondială, însă autoritățile locale permit în prezent doar activități de explorare, fără exploatare comercială.

În luna februarie, Statele Unite și Insulele Cook au semnat un acord-cadru fără caracter obligatoriu privind cercetarea mineralelor critice și securizarea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv pentru resursele submarine din zona economică exclusivă a statului insular.

În paralel, guvernul din Insulele Cook a încheiat și un acord de cercetare și explorare cu China, ceea ce reflectă interesul ambelor mari puteri pentru resursele din regiune.

Novelly a precizat că intenționează să petreacă mai mult timp în Insulele Cook și să faciliteze contactul dintre autoritățile locale și companii americane care ar putea contribui la dezvoltarea viitoare a sectorului minier submarin.

Diplomatul american a afirmat că statele din Pacific trebuie să analizeze cu atenție relațiile economice și strategice cu Beijingul.

Potrivit acestuia, China urmărește extinderea prezenței sale în Pacific, iar unele acorduri financiare pot implica obligații pe termen lung pentru statele beneficiare.

Novelly a declarat că liderii regionali trebuie să înțeleagă riscurile asociate așa-numitei „capcane a datoriilor” și faptul că anumite finanțări pot veni „cu condiții atașate”.

China și-a extins în ultimii ani investițiile în infrastructura din Pacific, inclusiv în porturi, aeroporturi, telecomunicații și proiecte de dezvoltare. Beijingul susține că parteneriatele sale se bazează pe respect reciproc și pe beneficii pentru populațiile din statele insulare.

În timpul vizitei sale în Noua Zeelandă, Jared Novelly a declarat că Washingtonul apreciază cooperarea cu Wellington în domeniul apărării, însă consideră că partenerii americani trebuie să investească mai mult în propria securitate.

Diplomatul a afirmat că și-ar dori, pe termen lung, ca un portavion american să poată vizita portul Auckland, deși a recunoscut că orice modificare privind politica nucleară a Noii Zeelande rămâne exclusiv decizia autorităților de la Wellington.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care un sondaj publicat în luna iunie de Asia New Zealand Foundation a arătat că, pentru prima dată în ultimul deceniu, mai mulți neozeelandezi percep Statele Unite drept o amenințare mai mare decât China.

Novelly a spus însă că, în contactele sale directe, a observat o relație prietenoasă între cetățenii americani și cei neozeelandezi.

Competiția pentru accesul la mineralele critice continuă să devină unul dintre principalele elemente ale rivalității strategice dintre Statele Unite și China, iar regiunea Pacificului este tot mai des în centrul acestor evoluții.