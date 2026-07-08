Conflictul dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă etapă de escaladare. Armata americană a anunțat că a finalizat cea mai recentă serie de lovituri asupra unor obiective militare iraniene, vizând peste 80 de ținte considerate esențiale pentru capacitatea Teheranului de a amenința navigația comercială din regiune.

În același timp, autoritățile iraniene au transmis că vor răspunde „zdrobitor” atacurilor americane, în timp ce în Bahrain au fost activate sirenele de alarmă, iar pe două insule strategice iraniene au fost raportate explozii.

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat că operațiunea desfășurată în noaptea de marți spre miercuri a avut drept scop diminuarea capacităților militare ale Iranului din zona Golfului Persic și a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit comunicatului publicat pe platforma X și citat de CNN, forțele americane au atacat sisteme de apărare antiaeriană, rețele de comandă și control, stații radar de coastă, instalații pentru rachete antinavă și peste 60 de ambarcațiuni rapide aparținând Gărzii Revoluționare Islamice.

Washingtonul susține că aceste obiective au fost selectate pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează unul dintre cele mai importante coridoare maritime din lume.

CENTCOM a transmis că forțele americane rămân în stare de alertă maximă și sunt pregătite să reacționeze în cazul în care Iranul continuă acțiunile considerate ostile sau încalcă prevederile acordurilor existente.

Replica Teheranului nu a întârziat să apară.

Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul militar suprem al Republicii Islamice, a declarat că Forțele Armate iraniene vor răspunde ferm atacurilor americane.

„Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran vor da un răspuns zdrobitor la agresiunea și acțiunile teroriste ale SUA”, se arată în declarația difuzată de postul public iranian IRIB.

Autoritățile iraniene au transmis, de asemenea, că nu vor permite nicio interferență externă în administrarea Strâmtorii Ormuz și au avertizat că navele comerciale pot traversa această zonă doar pe rutele desemnate de Iran.

Mesajul este interpretat drept un nou avertisment privind posibilitatea restricționării traficului prin una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul mondial de petrol.

Pe lângă ofensiva militară, administrația americană a reintrodus un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului.

Washingtonul a prezentat măsura drept o reacție la atacurile lansate în ultimele săptămâni asupra navelor comerciale care navighează în apropierea Strâmtorii Ormuz, o rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol.

Combinația dintre loviturile militare și presiunea economică marchează o nouă etapă a confruntării dintre cele două state.

Tensiunile s-au extins rapid și în statele din Golf. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că sirenele de avertizare au fost activate și le-a cerut locuitorilor să rămână calmi și să se adăpostească în cel mai apropiat loc sigur.

Bahrain găzduiește cartierul general al Flotei a V-a a Marinei Statelor Unite, responsabilă de securitatea Golfului Persic, Mării Roșii și Mării Arabiei.

În timpul conflictelor anterioare, Iranul a lansat în repetate rânduri atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv asupra unor obiective din Bahrain, ceea ce alimentează temerile privind extinderea confruntărilor.

În paralel cu atacurile americane, presa de stat iraniană a relatat despre explozii produse pe insula Kharg, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Kharg, o insulă lungă de aproximativ opt kilometri situată în Golful Persic, gestionează în mod obișnuit aproape 90% din exporturile de țiței ale Iranului și este considerată esențială pentru economia țării.

Oficiali americani au descris anterior insula drept „punctul central al întregii aprovizionări cu petrol a Iranului”.

Postul iranian Press TV a anunțat că pe insulă au fost auzite mai multe explozii.

În același timp, un nou val de explozii a fost raportat și pe insula Qeshm, cea mai mare insulă iraniană din Golful Persic, considerată un element-cheie al sistemului defensiv iranian din apropierea Strâmtorii Ormuz.

În contextul actualelor operațiuni militare, revin în atenție declarațiile anterioare ale președintelui american Donald Trump privind posibilitatea preluării controlului asupra unor infrastructuri petroliere iraniene, inclusiv asupra insulei Kharg.

Importanța strategică a acestei insule este majoră, deoarece orice afectare a activității sale poate avea consecințe directe asupra exporturilor de petrol ale Iranului și asupra pieței energetice mondiale.

Escaladarea confruntării dintre Washington și Teheran ridică din nou semne de întrebare privind securitatea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile zone geopolitice ale lumii, unde orice incident militar poate avea efecte imediate asupra comerțului internațional și a prețurilor energiei.