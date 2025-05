International Starea de bine a oamenilor, în declin în țările dezvoltate







Marea Britanie se situează aproape la coada clasamentului privind bunăstarea, un indicator care reflectă starea generală de bine a populației, incluzând aspecte precum fericirea, sănătatea, siguranța financiară, relațiile personale și sensul vieții.

Marea Britanie, printre ultimele în clasamentul global al bunăstării

Este vorba de un studiu global, realizat în 22 de țări de pe șase continente, care reflectă situația a aproape jumătate din populația lumii. Proiectul, inițiat în 2022 și care are loc pe o perioadă de cinci ani, are ca scop analiza anuală a peste 200.000 de participanți pentru a înțelege factorii care contribuie la starea de bine a oamenilor sau, dimpotrivă, o împiedică, conform The Guardian.

Conform unor date recente publicate în Nature Mental Health, Marea Britanie se află pe locul 20 din 22, fiind depășită de țări precum Indonezia, Israel, Filipine și Mexic, care se află în top. Pe de altă parte, alături de Marea Britanie, se regăsesc și Turcia și Japonia.

Relațiile, mai importante decât siguranța financiară

Profesorul Tyler VanderWeele, epidemiolog la Universitatea Harvard și coordonator al studiului, a menționat că unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate a fost ordinea în care s-au clasat țările. Spre deosebire de alte rapoarte, precum World Happiness Report, care plasează țările nordice pe primele locuri, acest studiu oferă o perspectivă diferită, punând accent pe sensul vieții și relațiile interumane, nu doar pe siguranța economică.

„Este posibil ca în țările mai dezvoltate, deși oamenii se bucură de siguranță financiară, să sufere din cauza relațiilor slabe și a lipsei de sens în viață”, a spus VanderWeele.

O altă parte a cercetării s-a concentrat pe influența religiei. Participarea la evenimente religioase în copilărie a fost asociată cu o stare de bine mai ridicată la vârsta adultă. Totuși, autorii subliniază că această legătură este doar corelativă, nu cauzală.

Tinerii din țările dezvoltate, cei mai afectați psihologic

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului se referă la starea psihologică a tinerilor din țări dezvoltate precum Marea Britanie, SUA și Australia. Spre deosebire de cercetările anterioare, care sugerau că tinerii și vârstnicii sunt mai fericiți decât persoanele de vârstă mijlocie, acest studiu indică faptul că tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani sunt, de fapt, cei mai afectați.

În Marea Britanie, tinerii din această grupă de vârstă au obținut scoruri mai mici în ceea ce privește satisfacția vieții, comparativ cu persoanele între 25 și 29 de ani, care, la rândul lor, au avut scoruri inferioare celor de peste 80 de ani.