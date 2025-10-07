Ploaie de meteoriți în această noapte. Ce sunt Draconidele

Miercuri, 8 octombrie, imediat după apusul soarelui, pasionații de astronomie vor avea parte de un eveniment spectaculos. Cerul va fi luminat de ploaia de meteoriți Draconizi, care atinge punctul maxim de activitate. Fenomenul ar putea oferi privitorilor șansa rară de a vedea așa-numitele „bile de foc” ce brăzdează cerul într-un adevărat spectacol cosmic, anunță Societatea Americană de Meteori, citată de Livescience.com.

Deși Draconidele nu impresionează prin numărul mare de meteori, cu o medie estimată de doar 10 „stele căzătoare” pe oră în noaptea când atinge apogeul, acest fenomen astronomic rămâne unul spectaculos.

Ceea ce le face remarcabile sunt fulgerele luminoase ale meteoriților, care lasă dâre vizibile pe cer preț de câteva secunde. În plus, Draconidele se numără printre cele mai vizibile ploi de meteori pentru locuitorii din emisfera nordică, datorită orei la care atinge apogeul.

Spre deosebire de majoritatea ploilor de meteori, care ating apogeul după miezul nopții, Draconidele sunt cele mai spectaculoase. În emisfera nordică, ele par să își aibă punctul de origine în constelația Draco, o constelație mare, dar mai puțin familiară, ce înconjoară Steaua Polară, punctul care marchează polul nord ceresc al Pământului. Datorită poziției sale, Draco este o constelație circumpolară, fiind vizibilă pe tot parcursul nopții în emisfera nordică.

Potrivit Societății Americane de Meteori, Draconidele sunt foarte variabile. Pot să se estompeze sau, în cazuri rare, să se aprindă dramatic, oferimd un adevărat spectacol pe cer.

În această săptămână, Luna Plină a Recoltei va apărea devreme, luminând cerul nopții și făcând vizibile doar cei mai strălucitori meteoriți, cunoscuți și sub denumirea de „bile de foc”.

Originea Draconidelor are legătură cu Cometa 21P/Giacobini-Zinner, care trece prin sistemul solar la fiecare 6,5 ani, lăsând în urma sa fragmente de gheață ce dau naștere acestui spectacol ceresc.

Există posibilitatea de a vedea aurore boreale intense, cu o probabilitate de două ori mai mare față de apariție de la începutul lunii octombrie, în urma echinocțiului din 22 septembrie.

Acest fenomen astronomic favorizează alinierea câmpului magnetic al Pământului cu fluxurile vântului solar, ceea ce intensifică frecvența și puterea furtunilor geomagnetice, conform informațiilor oferite de EarthSky. Pentru a fi la curent cu cele mai actualizate prognoze, care pot suferi modificări rapide, este recomandat să urmăriți prognoza NOAA pe intervale de 30 de minute și platforme specializate de monitorizare a cerului, precum SpaceWeatherLive.com.

Pe 8 octombrie, cerul oferă o oportunitate pentru pasionații de astronomie să observe două comete care pot fi văzute imediat după apus. Cometa Lemmon (C/2025 A6) va fi vizibilă în partea nordică a cerului, iar Cometa SWAN R2 (C/2025 R2) în vest.

Ambele pot fi urmărite cu un binoclu sau un telescop de amator, iar în zilele următoare, Cometa Lemmon ar putea fi chiar detectabilă și cu ochiul liber, potrivit jurnalistului independent Jamie Carter, colaborator al site-ului Live Science, cu sediul în Cardiff, Marea Britanie.

Jamie este autorul volumului „A Stargazing Program For Beginners” (Un program de observare a stelelor pentru începători) și susține frecvent prezentări dedicate astronomiei. Jurnalistul scrie regulat pentru publicații prestigioase precum Space.com, TechRadar.com, Forbes Science, revista BBC Wildlife și Scientific American. De asemenea, ocupă funcția de editor al site-ului WhenIsTheNextEclipse.com.