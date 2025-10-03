Spectacol astronomic rar în octombrie: Cometa „Lemmon” se apropie de Pământ și ar putea fi vizibilă fără telescop

Cometa Lemmon, descoperită la începutului acestui an, se apropie de planeta noastră și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber spre sfârșitul lunii octombrie. Astronomii spun că obiectul ceresc ar putea oferi o strălucire intensă, cu nuanțe galben-lămâie, oferind pasionaților de astronomie un spectacol rar pe cerul nopții, informează Livescience.com.

Descoperită pe data de 3 ianuarie de astronomii de la Mt. Lemmon SkyCenter, situat în Munții Santa Catalina din Arizona, cometa Lemmon traversează în prezent sistemul nostru solar cu o viteză impresionantă, estimată la aproximativ 209.000 kilometri pe oră.

Deși a fost detectată la începutul anului, cometa a trecut aproape neobservată până acum, fiind eclipsată de apariția altor corpuri cerești spectaculoase precum cometa interstelară 3I/ATLAS și cometa SWAN R2, aflate în plin tranzit solar.

Cometa Lemmon se va apropia cel mai mult de Pământ pe data de 21 octombrie, când va trece la o distanță de aproximativ 90 de milioane de kilometri, adică peste 230 de ori distanța dintre Pământ și Lună.

Ulterior, pe 8 noiembrie, cometa va atinge punctul său cel mai apropiat de Soare, înainte de a-și continua traiectoria spre regiunile îndepărtate ale sistemului solar exterior.

Pe măsură ce cometa Lemmon se apropie de Soare, va crește în strălucire: norul de gaz, gheață și praf care o înconjoară se dilată, reflectând intens lumina solară. Astronomii estimează că aceasta ar putea ajunge „la o magnitudine aparentă de 5, ceea ce înseamnă că va fi abia vizibilă cu ochiul liber, în condiții ideale”, mai explică sursa menționată.

Imaginile capturate recent o arată emanând o strălucire stranie de smarald. Această culoare este, cel mai probabil, rezultatul prezenței dicarbonului, o formă rară de carbon gazos. Dicarbonul, sub influența radiației solare, emite acea strălucire.

În ultimii ani, mai multe comete au prezentat acest efect vizual remarcabil. Printre ele se numără C/2022 E3, supranumită „cometa verde”, care a trecut prin apropierea planetei noastre în 2023, și 12P/Pons-Brooks, cunoscută și ca „cometa diavolului”, care a oferit un spectacol de culoare în 2024. Dacă doriți să urmăriți cometa online, o puteți face pe site-ul astro.vanbuitenen.nl.