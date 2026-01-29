Monden

Sorin Copilul de Aur, bătaie la o nuntă: Mi-a dat o perversă...

Meseria de lăutar nu este tocmai una ușoară, după cum spune Sorin Copilul de Aur. Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai liniștiți maneliști, dar acest lucru nu l-a ferit de scandaluri.

Sorin Copilul de Aur, scandal la petrecere

Cântărețul a povestit că acum aproape doi ani a avut parte de un incident nu tocmai plăcut. Asta deși nimic nu părea să prevestească situația.

”Mi s-a întâmplat o chestie în 2024. Nu am avut eu niciun fel de vină, înțelegi? Pentru că eu am vrut să îl servesc pe om. A vrut să îi cânt o strofă, în fine, eu am zis să vină la mine că era lumină. El a insistat să mă duc acolo, că acolo voia el. Adică omul o căuta de la bun început. Era pus pe alte chestii nicidecum să îi fac eu lui o strofă. În fine, am simțit că nu e ok. Și totuși m-am dus și a dat perversă”, a povestit interpretul.

”Nu sunt Jackie Chan”

Solistul a mai explicat faptul că aceasta a fost singura dată când a trecut prin așa ceva. Mai ales că el de regulă este foarte liniștit și își știe locul.

”O singură dată în viață mi s-a întâmplat pentru că eu sunt genul de om care nu supără pe nimeni. Eu îmi văd de treaba mea, sunt lăutar, știu să las capul jos, știu să îmi respct oamenii, știu de ce am venit. Eu nu sunt Jackie Chan. În fine, nu vreau să vorbesc” a încheiat Sorin Copilul de Aur.

Meseria este foarte riscantă

Pe de altă parte, artistul a explicat că meseria pe care o practică nu e chiar cea mai ușoară. „Este o meserie foarte grea. Oamenii care ne condamnă, să nu ne mai condamne, adică să ne facă socoteală.

Meseria este foarte grea, foarte riscantă. Muncim mult pentru acei bani pe care noi îi cerem. Nu îi iau eu singur, nu bag mâna în buzunar. Dacă vrei să mă iei bine, dacă nu, să-ți dea Dumneuzeu sănătate”, a conchis acesta.

