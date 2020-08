„Familia lui Emi Pian vrea doar judecată la tribunal și atât. E vrăjeală judecata țigănească. O judecată țigănească se face așa: când își ia unul copilul la altul, deci, își însoară copilul cu altă fată, cu alt țigan, fără să îi anunțe și o ia și fuge cu copilul. Atunci se judecă, dar, când este vorba de viața unui om, nu există judecată țigănească. Vă spun sigur asta!”, a declarat el la Antena Stars.

Totodată, Geamănu a precizat că l-a cunoscut pe Florin Mototolea și că era un om de nota zece, cuminte și la locul lui. Toate speculațiile care apărut la adresa celebrului interlop sunt doar simple minciuni, potrivit cancan.ro.

Florin Salam a încercat să ajungă în cimitirul unde era înmormântat interlopul Emi Pian, însă nu a fost lăsat să intre. Jandarmii au fost cei care i-au interzis să se apropie. Motivul este că Salam nu apare pe lista cu cele 50 de persoane, pregătită de către familia lui Emi Pian.

Supărat, manelistul s-a supus legii și a făcut cale întoarsă.

”Am venit să fiu și eu lângă cumătrul meu și nu mă lasă. Ce să facem, dacă asta e situația?”, au fost cuvintele manelistului, la intrarea în cimitir.

Fratele lui Emi Pian a făcut declarații despre moartea fratelui său la ieșire din cimitir. Grațian a declarat că moartea fratelui său a fost o execuție comandată și că se așteaptă că atât ucigașul, cât și cei care au dat ordinul, să plătească pentru faptele lor. Acesta insistă că nu va lua acțiuni pentru a-și răzbuna fratele și că va lăsa autoritățile să-și facă treaba. Bărbatul a menționat și că unele informații apărute în presă (n.r. că erau cămătari, că faceau fărădelegi, etc.) sunt false și că, de fapt, ei și-au câștigat banii într-un mod cinstit. „Noi suntem oameni buni. Să vină în față și să spună ce am făcut. Și să primim 25 de ani de închisoare dacă am făcut ceva.”, a declarat unul dintre frații lui Emi Pian.

Florin Mototolea, zis și Emi Pian, a fost dus pe ultimul drum de către familiei și prieteni. La căpătâiul celebrului interlop au cântat Sorin Copilul de Aur și Florin Salam.