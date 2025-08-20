Politica Sondaj: Doar patru partide ar accede în Legislativul Republicii Moldova







Republica Moldova. Patru formațiuni politice, două partide și două blocuri electorale ar trece pragul electoral în cazul unor alegeri parlamentare. Datele aparține unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 7–16 august 2025, pe un eșantion de 1.071 de persoane.

Potrivit cercetării, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 25,8% din voturi, menținându-se în fruntea clasamentului. Formațiunea este urmată de Blocul Electoral Patriotic, creditat cu 19,7% din opțiuni.

Două alte formațiuni ar reuși să treacă pragul de 5%: Blocul „Alternativa”, cu 8,1%, și Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 6,6%. Restul partidelor politice nu ar obține suficiente voturi pentru a accede în Legislativ.

Un detaliu important scos în evidență de sondaj este numărul mare al indecișilor – aproape 20% dintre respondenți au declarat că nu știu cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri.

Astfel, PAS va fi reprezentat în Parlament de 41 de deputați, aceștia fiind urmați de PSRM cu 36 de mandate. Blocul Politic Alternativa va obține 13 mandate, iar Partidul Politic Partidul Nostru va avea 11 reprezentanți.”

La capitolul încredere în politicieni, președinta Maia Sandu ocupă prima poziție, cu 24,2%. Ea este urmată de Igor Dodon, liderul PSRM, cotat cu puțin peste 10%.

Pe locul trei se află Renato Usatîi, cu 6,5%, urmat de fugarul Ilan Șor, cu 5,6%, și de primarul Chișinăului, Ion Ceban, cu 4,7%. Restul politicienilor nu depășesc pragul de 4% la capitolul încredere.

Întrebați despre orientarea externă a țării, 57,1% dintre cetățeni au declarat că susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce 36,2% s-au pronunțat împotrivă.

6,7% dintre intervievați fie nu au știut ce să răspundă, fie au refuzat să își exprime opinia.

Tema unirii cu România rămâne divizată: 31% dintre respondenți se declară favorabili, în timp ce restul fie sunt împotrivă, fie ezită să își exprime poziția. În ceea ce privește aderarea la NATO, sondajul arată că 30,8% dintre cetățeni susțin această perspectivă.

Studiul a fost realizat de iData prin metoda CAPI (interviuri față în față), pe un eșantion de 1.071 de persoane, cu o marjă de eroare de ±2,9%. La cercetare nu au participat cetățeni din diaspora și nici cei din stânga Nistrului.