Statele membre ale Uniunii Europene pot solicita verificarea vârstei utilizatorilor de site-uri pornografice, inclusiv atunci când platformele sunt stabilite în alte state membre, a decis marți Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), potrivit AFP.

Decizia pune capăt unor litigii care durează de mai mulți ani între autorități naționale și operatori ai unor platforme pentru adulți.

În hotărârea sa, CJUE a stabilit că măsurile de verificare a vârstei „par proporționale”, însă a precizat că statele trebuie, în principiu, să solicite mai întâi statului membru de origine al furnizorului de servicii să adopte măsuri adecvate.

Excepție fac situațiile de urgență, în care autoritățile naționale pot interveni direct.

Cazul a fost generat de mai multe procese deschise în Franța în decembrie 2021 și ianuarie 2022 de către companii din domeniu, ca reacție la măsuri privind verificarea obligatorie a vârstei utilizatorilor.

Litigiile au vizat platformele Xvideos și XNXX, administrate de Webgroup Czech Republic și NKL Associates.

În Franța, legea SREN din 2024 și un decret ulterior au impus obligația ca site-urile pentru adulți să verifice vârsta utilizatorilor, inclusiv prin prezentarea unui act de identitate sau a unei fotografii.

Măsura se aplică și site-urilor găzduite în alte state membre ale Uniunii Europene, dar accesibile în Franța.

În urma acestor reglementări, compania Aylo, care operează platforme precum Pornhub și YouPorn și are sediul în Cipru, a suspendat accesul utilizatorilor din Franța la serviciile sale.

Decizia a fost justificată de companie prin noile obligații de verificare a vârstei impuse la nivel național.

Noi acțiuni ale Uniunii Europene privind protecția minorilor

La sfârșitul lunii martie, Comisia Europeană a anunțat o nouă acțiune privind protecția minorilor online, vizând mai multe platforme pentru adulți suspectate de încălcarea obligațiilor de verificare a vârstei și protecție a utilizatorilor minori.