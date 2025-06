Social Sistemul antigrindină, blocat. Se cere intervenția președintelui Nicușor Dan







Oprirea temporară a sistemului național antigrindină a provocat pagube semnificative în agricultură și a afectat zeci de mii de hectare de culturi. Măsura a fost criticată dur, inclusiv de fostul director al companiei Romarm, principalul furnizor de tehnică și servicii militare din România. Aurel Cazacu susține că această decizie ar fi fost luată împotriva intereselor naționale.

Sistemul național antigrindină, marea problemă a agricultorilor

Potrivit fostului director al Romarm, oprirea sistemului național antigrindină a lăsat agricultura fără protecție în fața fenomenelor meteo extreme și industria de apărare.

Rachetele antigrindină sunt fabricate la Electromecanica Ploiești, una dintre cele mai importante fabrici de profil din țară, iar oprirea sistemului reduce activitatea acestei unități strategice.

Aurel Cazacu, fost director al Romarm și fost șef al Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Probleme Speciale susține că decizia de a opri producția de la Electromecanica Ploiești este o acțiune antiromânească.

O pată neagră pentru industria de apărare

El avertizează că această măsură afectează grav industria de apărare și contribuie și la distrugerea agriculturii românești.

„Este o acțiune antiromânească, pentru că printr-un război meteo vor să distrugă agricultura, atât pe marii producători agricoli, cât și pe cei care au pe lângă casă solarii sau diverse culturi. Grindina ne distruge agricultura, iar noi ne îndreptăm apoi spre importuri de cereale și fructe. Deci, este o acțiune antiromânească, iar noul președinte va trebui să ia măsuri, pentru că nu este normal ce se întâmplă cu fabrica de la Ploiești. Electromecanica Ploiești nu trebuie distrusă, este o acțiune antiromânească, un război hibrid”, a afirmat Aurel Cazacu, la Realitatea Plus.

De asemenea, generalul Gheorghe Căunei Florescu, fostul șef al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină a declarat că oprirea sistemului antigrindină nu este întâmplătoare, ci ar fi fost orchestrată de anumite grupuri de interese. În opinia sa, măsura care a dus la compromiterea a zeci de mii de hectare de culturi agricole ar avea în spate intenția de a submina industria de apărare. În plus, generalul Gheorghe Căunei Florescu consideră că grupurile de interese și-ar dori să închidă fabrica de la Ploiești.

Oprirea sistemului național antigrindină, în dezavantajul agricultorilor

Florescu și-ar fi pierdut funcția după ce a atras atenția asupra impactului negativ al opririi sistemului antigrindină, avertizând că una dintre cele mai grave consecințe este compromiterea securității alimentare a României. El susține că această decizie are ca obiectiv distrugerea agriculturii românești. „Nu înțeleg de ce instituțiile statului, DNA, DIICOT, nu-și fac datoria? Sunt mai multe interese, am mai spus-o, iar asta m-a costat funcția. Au interesul să falimenteze agricultura, să aducă cereale din afara Uniunii Europene. Unii sunt traderi de cereale, își umplu hambarele de grâu, iar fermierul român să nu mai producă”, a explicat el.

Potrivit acestuia, „condițiile impuse de Uniunea Europeană nu-l ajută pe fermierul din România să-și vândă produsele și dă faliment. Apoi, vin și le cumpără fermele și vând la alte prețuri ce au cumpărat cu banii puțini”.

Prăpăd în mai multe regiuni

Grindina a lovit din plin și județul Vrancea, unde culturile au fost grav afectate, iar agricultorii și-au arătat revolta. În urma valului de nemulțumiri, ministrul Florin Barbu a declarat că ar fi început procesul de omologare a sistemului antigrindină. Totuși, fermierii susțin că acțiunile sale par să împiedice lansarea rachetelor.

„Fraților… am înfrânt! Sistemul anti-grindină din Vrancea a fost oprit. Pentru câteva voci ale unor țăcăniți analfabeți, munca mea și a multor fermieri din Vrancea a fost făcută praf astăzi de o ploaie cu gheață de dimensiuni mari! Să nu-mi mai cereți vin că nu mai am! Bieții țărani care se bazau pe producția acestui an sunt falimentari! O să meargă cu ziua la cei care au sisteme anti grindină pe meleaguri îndepărtate!”, a scris pe Facebook un fermier din Vrancea.

Cel mai sever episod de grindină

Miercuri, județul Vrancea a fost lovit de cel mai puternic episod de grindină din acest an. Vremea extremă a provocat numeroase pagube în această zonă a țării.

Ionuț Lucian Lazăr, director de program la Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) Moldova II Vrancea, susține că sistemul antigrindină a funcționat cu succes în județ timp de zece ani, iar situația actuală riscă să devină o premieră cu efecte periculoase.

„Acum, când grindina lovește violent, vedem ce înseamnă, în mod concret, lipsa protecției împotriva fenomenelor extreme”, a afirmat Ionuț Lucian Lazăr.

Ministrul Barbu ar fi blocat programul de omologare și ar fi cerut oprirea lansării rachetelor antigrindină. Pentru a justifica această decizie, Florin Barbu a susținut că punctele de lansare a rachetelor nu sunt omologate și a anunțat că, pe durata mandatului său, nu va permite reluarea programului.

Pentru fiecare punct de lansare a rachetelor a fost întocmit un act de omologare de către Autoritatea antigrindină. Documentul ar fi fost semnat și de reprezentanții a patru ministere. Aceste documente au fost transmise Ministerului Agriculturii prin Programul de omologare pentru 2025 încă din 28 februarie, însă ar fi fost ignorate.