Oprirea sistemului național antigrindină, o măsură care a dus la distrugerea a zeci de mii de hectare de culturi, ar fi fost influențată de grupuri de interese ce ar viza afectarea industriei de armament.

Interese în industria de armament

Aceasta este declarația generalului Gheorghe Căunei Florescu, fost șef al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină. Florescu a plătit cu funcția sa pentru că a tras un semnal de alarmă cu privire la consecințele negative ale suspendării acestui sistem, cea mai gravă fiind amenințarea la adresa securității alimentare a României.

Invitat în emisiunea „Vezi ce crezi”, generalul-locotenent Gheorghe Căunei Florescu a discutat despre impactul devastator pe care recentele căderi de grindină l-au avut asupra agriculturii, cauzat de oprirea sistemului național antigrindină. El a acuzat grupuri cu interese mafiote care au încercat să închidă facilitățile de producție a rachetelor antigrindină din România, în special la Electromecanica Ploiești, și să falimenteze agricultura românească.

„Au încercat mai întâi să oprească producția, solicitând importuri de rachete din Bulgaria, sub pretextul că ar fi mai ieftine. Când nu au reușit, au decis să oprească sistemul național antigrindină”, a declarat generalul Gheorghe Căunei Florescu.

Falimentarea agriculturii românești

În aceste manevre, un rol semnificativ l-ar fi avut ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și un grup de fermieri din Prahova, care ar fi susținut, fără dovezi științifice, că rachetele antigrindină ar provoca secetă. „Există aranjamente în spate, se dorește distrugerea industriei din zonă, iar fabrica de acolo ar putea fi transformată în spații imobiliare. Vor să falimenteze Electromecanica, iar în spate sunt alți rechini. Aceasta este realitatea.

Chiar dacă mi-ar fi frică de amenințări, nu mă tem. Am primit mesaje de amenințare din Urlați. Tot de acolo este și domnul Olteanu, care a venit la mine și m-a întrebat de ce nu importăm rachete din Bulgaria. I-am explicat că nu putem, deoarece am dezvoltat industria în România, iar securitatea națională este în joc. Rachetele noastre sunt mai scumpe, dar de patru ori mai eficiente decât cele din Bulgaria. Am spus că, atâta timp cât voi fi eu aici, acest lucru nu se va întâmpla”, a adăugat fostul director general al AASNACP.

Gheorghe Căunei Florescu susține că oprirea sistemului național antigrindină are ca scop falimentarea agriculturii românești. „Nu înțeleg de ce instituțiile statului, precum DNA și DIICOT, nu își îndeplinesc datoria. Există interese care doresc să falimenteze agricultura și să aducă cereale din afara Uniunii Europene. Unii traderi de cereale își umplu hambarele cu grâu, în timp ce fermierii români sunt împinși spre faliment. Condițiile impuse de Uniunea Europeană nu ajută fermierii români să își vândă produsele, iar aceștia ajung în incapacitate de plată. Apoi, vin și cumpără fermele, vânzând produsele la prețuri mai mari”, a mai spus Căunei Florescu.

Eficiența sistemului antigrindină și interesele locale

Fostul șef al AASNACP a demontat și argumentele celor care au criticat sistemul, pentru a justifica oprirea acestuia de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Este greșit să se spună că iodura de argint produce secetă. Când ajunge în nori, aceasta produce condensare și crește precipitațiile. Iodura de argint fragmentează grindina, iar până ajunge la sol, aceasta se topește. Fiecare lansare de rachetă este justificată și monitorizată. Avem date de la ANM care arată că în zonele unde au fost lansate rachetele, precipitațiile au crescut cu până la 20%. Așadar, a plouat mai mult”, a explicat Gheorghe Căunei Florescu. El a adăugat că „un leu investit în activitatea de antigrindină salvează 18 lei”, iar costul protecției unui hectar de culturi este de aproximativ 15 euro.

Oprirea sistemului național antigrindină a fost adusă în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza impactului asupra securității naționale. Un raport intitulat „Subminarea siguranței naționale prin distrugerea Sistemului Național Antigrindină” a fost inclus în mapele CSAT.

Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, inculpat pentru fapte de corupție și apropiat al generalului, este un alt nume asociat acestui scandal. Controlând deciziile administrative și imobiliare din județ, el are un interes direct în falimentarea Electromecanica Ploiești, fabrica de rachete antigrindină a statului român, situată pe un teren valoros în centrul unui oraș în dezvoltare.

Raportul sugerează că eliminarea Sistemului Național Antigrindină ar duce la lipsa comenzilor pentru Electromecanica, ceea ce ar putea conduce la închiderea acesteia și la privatizarea forțată de către investitori prahoveni apropiați lui Dumitrescu.