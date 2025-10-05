Siria, primele alegeri parlamentare după căderea regimului lui Bashar al-Assad

Siria organizează duminică primele alegeri parlamentare de la căderea regimului lui Bashar al-Assad, un pas important în procesul de tranziție politică a țării. Scrutinul, coordonat de președintele interimar Ahmed al-Sharaa, stârnește îngrijorări privind gradul de reprezentativitate al votului într-o țară afectată de 14 ani de război, potrivit Reuters.

Colegiile electorale regionale din Siria, formate din aproximativ 6.000 de alegători fiecare, vor desemna două treimi din cele 210 locuri ale Parlamentului. Votarea începe la ora 09:00 și se încheie la ora 17:00. Autoritățile siriene afirmă că un scrutin universal nu este fezabil din cauza lipsei unor date demografice fiabile și a strămutării a milioane de cetățeni în urma conflictului.

Președintele interimar Ahmed al-Sharaa, fost combatant Al-Qaida, a preluat puterea după răsturnarea lui Bashar al-Assad în decembrie anul trecut și încearcă să-și consolideze baza politică. Comitetul său a aprobat 1.570 de candidați, iar alegerile au fost amânate în trei provincii controlate de grupuri minoritare, lăsând 19 locuri vacante în Parlament.

Sirienii nu vor vota direct candidații, deoarece guvernul susține că țara se confruntă încă cu provocări administrative semnificative după sfârșitul războiului civil, cum ar fi lipsa documentelor de identitate pentru mulți cetățeni și strămutarea a numeroase familii din casele lor.

Pentru a gestiona procesul, guvernul lui Ahmed al-Sharaa a înființat un comitet electoral care a desemnat organisme regionale responsabile de selectarea membrilor consiliilor electorale. Consiliile au verificat candidații, urmând ca duminică să voteze pentru a decide cei care vor ocupa două treimi din locurile din Parlament, în timp ce președintele va numi direct ceilalți 70 de parlamentari.

Alegerile parlamentare nu se desfășoară pe întreg teritoriul Siriei. Autoritățile au exclus anumite regiuni din motive de securitate și administrare. În nord-est, părți din provinciile Raqqa și Hasakah, controlate de o administrație condusă de kurzi, nu vor participa la scrutin.

De asemenea, întreaga provincie sudică Sweida, afectată recent de ciocniri violente între triburile beduine și membrii minorității religioase Druze, va fi lăsată în afara procesului electoral.