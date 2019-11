„După 20 de ani de presă, am simțit nevoia să iau o pauză și să schimb perspectiva. Voi coordona echipa de comunicare a viceprim-ministrului Raluca Turcan.

Nu voi face politică, nu am și nu voi avea carnet de partid. Voi face strict comunicare, fix domeniul la care cred că mă pricep. Voi lucra zi de zi în clădirea în fața căreia am protestat iernile și verile trecute. Și eu vreau un guvern schimbat din temelii, în ciuda scrâșnetelor unui sistem anchilozat și refractar la schimbare. Sunt onorată de încrederea care mi-a fost acordată. Am găsit aici o echipă entuziastă și dornică să facă lucrurile bine.

Mă bucur că am adunat până acum atât de mulți prieteni de mare calitate umană și profesională. Le mulțumesc pentru gândurile bune! Le țin pumnii colegilor mei de la Realitatea Plus! Noul proiect va crește, să fie convinși de asta”, a scris Marinela Mititelu pe Facebook.

„În ce privește capitolul pe care îl încep aici, puteți conta pe o comunicare onestă și deschisă. Și eu am fost jurnalist acreditat la guvern. Și eu știu ce înseamnă să nu primești la timp și cu acuratețe o informație de maxim interes public. Suntem aici să facilităm transmiterea știrilor către public.

Trăim cu toții în această țară și vrem același lucru: să meargă lucrurile bine.

Avem mult de lucru!”, a mai scris fosta jurnalistă Realitatea PLUS.

