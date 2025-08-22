Monden Show-ul care a captivat România și a dispărut fără urmă







Emisiunea „Burlăcița”, de pe Antena 1, a reprezentat unul dintre cele mai populare show-uri de dating difuzate în România, captând atenția publicului cu poveștile sale romantice și cu dinamica tensionată dintre concurenți.

Formatul a adus în prim-plan femei în căutarea iubirii, fiecare sezon fiind marcat de personalitatea distinctă a protagonistei, dar și de controversele generate pe parcurs.

În primul sezon, Andreea Mantea a fost cea care a purtat titlul de „Burlăcița”. Ea a reușit să impună un ritm alert episoadelor, iar stilul ei direct și implicarea activă în cunoașterea concurenților au atras simpatie din partea publicului.

Cu toate acestea, tensiunile și momentele dramatice nu au lipsit, iar emisiunea a fost comentată pe larg în mediul online, unde fanii discutau fiecare gest și decizie a vedetei. La finalul emisiunii, Andreea Mantea a rămas cu Cristi Mitrea, dar relația n-a durat mult. Cei doi au împreună un fiu.

Sezonul următor a fost dominat de Bianca Drăgușanu, a cărei prezență în show a stârnit și mai multe controverse. Blondina s-a remarcat printr-un comportament rezervat și, adesea, distant față de participanți, ignorându-i și concentrându-se pe propriile discuții personale.

În special, a fost remarcat faptul că vorbea discret la telefon cu Adi Cristea, gest care a amplificat tensiunea în platou și a generat speculații între concurenți și telespectatori. Stilul ei sofisticat, dar rece, a adus emisiunii un plus de dramatism, dar a polarizat opinia publicului, generând atât critici, cât și aprecieri.

Un alt sezon a fost marcat de Daniela Crudu, cunoscută pentru farmecul și spontaneitatea ei. Prezența sa în show a adus un aer mai relaxat și mai jovial, dar nu au lipsit momentele tensionate, specifice formatului. Crudu a reușit să echilibreze emoția și divertismentul, iar participarea ei a fost urmărită atent de fani și comentatori, ceea ce a menținut audiența la cote ridicate.

Pe lângă aspectul de divertisment, „Burlăcița” a fost și o platformă de expunere a personalității concurenților, precum și a celor care ocupau rolul principal în fiecare sezon. Fiecare protagonisă a imprimat show-ului stilul și temperamentul ei, generând situații de tensiune, momente romantice, dar și controverse care au făcut deliciul telespectatorilor.

Deși emisiunea a dispărut treptat de pe micile ecrane, impactul său rămâne vizibil în memoria publicului. Experiențele Andreei Mantea, Biancăi Drăgușanu și Danielei Crudu au demonstrat că succesul unui reality-show nu depinde doar de format, ci și de personalitatea și deciziile protagonistei.

Următoarea „Burlăcița” trebuia să fie Ema Karter, dar producătorii de la Antena 1 au anulat emisiunea, care urma să înceapă anul acesta.