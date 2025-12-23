Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate. Codul Fiscal a fost modificat

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți, după ședința de Guvern, că modificările aduse Codului Fiscal mențin scutirea de impozit pentru clădirile agricole utilizate ca sere, solarii sau silozuri pentru furaje, sprijinind astfel sectorul agricol și reducând povara fiscală pentru fermieri.

„În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, a anunţat Florin Barbu în postarea sa de pe Facebook

Ministerul Agriculturii pregătește o finanțare de circa 300 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic, ce va fi lansată în martie 2026. Modificările regulamentelor europene permit ca animalele de reproducție să fie considerate mijloace fixe, facilitând astfel achiziția acestora din fonduri europene.