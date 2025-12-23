Politica

Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate. Codul Fiscal a fost modificat

Serele și solarele fermierilor nu vor fi impozitate. Codul Fiscal a fost modificat
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți, după ședința de Guvern, că modificările aduse Codului Fiscal mențin scutirea de impozit pentru clădirile agricole utilizate ca sere, solarii sau silozuri pentru furaje, sprijinind astfel sectorul agricol și reducând povara fiscală pentru fermieri.

Scutire de impozit pentru sere, solarii și silozuri

Guvernul a modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile folosite pentru activități agricole să rămână scutite de impozit. Decizia vizează sere, solarii, răsadnițe, ciupercării și silozuri pentru furaje.

„În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, a anunţat Florin Barbu în postarea sa de pe Facebook

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook. El a precizat că măsura se aplică și clădirilor pentru depozitarea și conservarea cerealelor.

Fermierii vor primi sprijin dacă vor renunța la impozitare

Ministrul Florin Barbu a subliniat că producătorii agricoli au nevoie de sprijin, nu de piedici. Barbu a explicat că modificarea Codului Fiscal elimină presiunea suplimentară asupra fermierilor.

fermieri

Ministrul Agriculturii a precizat că decizia a venit ca urmare a argumentelor Partidului Social Democrat. Renunțarea la această măsură este menită să susțină activitatea agricolă și să protejeze veniturile producătorilor.

Sprijin major pentru sectorul zootehnic

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a reafirmat că fermierii au nevoie de sprijin, nu de măsuri cu impact marginal asupra veniturilor statului. El a subliniat importanța susținerii producătorilor pentru dezvoltarea activităților agricole.

Ministerul Agriculturii pregătește o finanțare de circa 300 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic, ce va fi lansată în martie 2026. Modificările regulamentelor europene permit ca animalele de reproducție să fie considerate mijloace fixe, facilitând astfel achiziția acestora din fonduri europene.

