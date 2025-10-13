Senatorul AUR Niculina Stelea îl acuză pe Radu Miruță că vorbește mult și face puțin

Senatorul AUR, Niculina Stelea, îl acuză pe ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), de politizarea instituției și de înlocuirea sinecurilor PSD-PNL cu cele ale USR. Parlamentarul afirmă că ministerul a devenit „o sinecură de partid”.

Senatorul Niculina Stelea (AUR) a lansat un atac dur la adresa ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, acuzându-l că a transformat instituția într-un mecanism de recompensă pentru membri de partid.

Într-o declarație transmisă presei, Stelea afirmă că, în ultimele luni, Miruță ar fi numit în consiliile de administrație ale mai multor companii de stat persoane apropiate USR, continuând practicile pe care le critica la PSD și PNL.

Parlamentarul AUR afirmă că moțiunea simplă depusă recent de formațiune împotriva ministrului Economiei nu are legătură cu confruntările politice, ci cu ineficiența sa managerială.

„După depunerea moțiunii simple împotriva ministrului economiei Radu Miruță, aparatul mediatic al USR a declanșat o campanie agresivă de apărare a acestuia, acuzând AUR că protejează mafia din instituțiile statului. În realitate, moțiunea AUR nu are nicio legătură cu luptele interne dintre partide, ci cu ineficiența și impostura unui ministru care, în loc să conducă un minister cheie, s-a transformat într-un influencer politic cu lavalieră.”

Stelea consideră că Radu Miruță „mimează reforma” și că mandatul său nu a produs rezultate vizibile pentru economie.

Senatorul AUR îl acuză pe ministrul USR că a perpetuat sistemul de numiri politice, deși partidul său se prezenta drept o forță a reformei și a integrității.

„Radu Miruță este dovada vie a faptului că USR nu este alternativa cinstită pe care o promitea, ci doar o copie slabă a sistemului pe care pretinde că îl combate. În doar câteva luni, a schimbat sinecurile pesedisto-peneliste cu sinecuri useriste. A numit în Consilii de Administrație oameni fără experiență, ținând cont doar de loialitatea față de partid, într-un amestec toxic de complicități politice care arată adevărata față a coaliției.”

Niculina Stelea menționează în declarația sa situația de la Salina Praid, unde, potrivit acesteia, directorul PSD-ist al companiei Salrom a rămas în funcție, în pofida criticilor publice ale ministrului.

„Dezastrul de la Salina Praid, unde directorul PSD-ist al companiei Salrom a rămas în funcție, este exemplul perfect al incompetenței lui Miruță. Deși s-a arătat revoltat în fața camerelor, nu a luat nicio măsură concretă.”

Totodată, parlamentarul atrage atenția asupra lipsei de investiții în industria de apărare, pe care o consideră „o ruină, fără planuri, fără investiții și fără coordonare”.

„Industria de apărare rămâne o ruină, fără planuri, fără investiții, fără coordonare. Economia României se prăbușește spre recesiune, dar domnul Miruță își găsește timp să dea interviuri, să filmeze clipuri și să joace rolul tehnocratului indignat, în timp ce companiile de stat sunt sufocate de datorii și lipsă de viziune.”

Senatoarea AUR a reacționat și la mesajul transmis de USR, potrivit căruia AUR ar fi „deranjat de miniștrii care muncesc”.

„USR spune că AUR e deranjat de miniștrii care muncesc. Dacă Radu Miruță este modelul lor de muncă, atunci România are o problemă gravă. Pentru că munca în folosul public nu se face cu lavaliera la gât și cu regizori de campanie în spatele camerei. Se face prin decizii, prin reforme reale și prin curajul de a curăța sistemul, nu prin înlocuirea unei clientele cu alta.”

Stelea afirmă că ministerul condus de Miruță a devenit „o sinecură de partid”, în care competența a fost înlocuită de loialitatea politică.