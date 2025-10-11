Șefa Electrica, Andreea Lambru, în vizorul procurorilor belgieni. Ar fi cercetată pentru spălare de bani

În timp ce românii se confruntă cu facturi tot mai mari, nume importante din cercurile de putere se află în atenția autorităților pentru fapte grave. Este și cazul Andreei Lambru, director Executiv pentru Dezvoltarea Afacerii la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, care ar fi cercetată penal în Belgia într-un dosar de spălare de bani.

În dosarul ar fi implicate mai multe firme din Belgia, Grecia și România. În anchetă sunt vizate plăți considerate mită, care ar fi fost efectuate de companii românești către firme belgiene, sume care ar fi fost ulterior folosite pentru finanțarea campaniilor Partidului Național Liberal, condus între 2010 și 2014 de Crin Antonescu. Investigațiile belgiene s-au desfășurat în cooperare cu DNA și se referă la perioada 2019–2021, potrivit strictsecret.com

Andreea Lambru este cunoscută publicului și din alte contexte controversate, fiind asociată politic cu social democratul Marian Neacșu și având legături cu mai mulți membri ai PNL.

Potrivit unor surse RomaniaTV.net, mai mulți membri importanți ai PNL, inclusiv Crin Antonescu, ar fi vizați de ancheta penală desfășurată în Belgia pentru spălare de bani. Autoritățile române și belgiene așteaptă declarații și din partea ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

Conform Parchetului belgian, faptele s-ar fi desfășurat între 2012 și 2021 și ar fi vizat obținerea de avantaje ilicite, prin înșelarea terților sau provocarea unor prejudicii. În acest scop, ar fi fost folosită firma belgiană EBLE SPRL pentru spălarea comisioanelor rezultate din acte de corupție. Reteaua a intrat în atenția autorităților pentru că firmele paravan utilizate pe teritoriul Belgiei ar fi comis mai multe infracțiuni de corupție și evaziune fiscală.

Pe 8 noiembrie 2012, SPRL EBLE ar fi semnat un contract cu MEDIA SET, respectând formal legislația română, însă acesta ar fi fost fictiv, având scopul de a permite transferul unor sume către MEDIA SET pentru finanțarea campaniilor electorale din România, bani care ar fi provenit din comisioane rezultate din acte de corupție.

Reprezentanții MEDIA SET au afirmat că relația contractuală a fost pur formală și că nu s-a efectuat nicio lucrare pentru SPRL EBLE. Andreea Lambru, care ar fi fost persoana de legătură cu SPRL EBLE, a ocupat între 2012 și 2015 funcțiile de secretar general adjunct al PNL și secretar de stat în Guvern.

Totodată, SC MEDIA CONCEPT STORE SRL a arătat că, la solicitarea Andreei Lambru, a fost încheiat un contract cu SPRL EBLE pentru acoperirea costurilor de publicitate aferente campaniilor PNL și USL, contactul direct cu firma belgiană fiind limitat exclusiv la Lambru.

Audiată la DNA de autoritățile belgiene, Lambru ar fi recunoscut că toate activitățile sale ar fi fost coordonate direct de Crin Antonescu și Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL și fost șef al SRI.

Andreea Lambru, cunoscută și din controversatul episod „Sex Gate” pe canapeaua lui Crin Antonescu, și-a construit rapid o carieră în sfera politică, dar și în sectorul energiei. Astăzi este director Executiv pentru Dezvoltarea Afacerii la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, companie la care statul român, prin Ministerul Energiei, deține aproape 50% din acțiuni.

Conform ultimei declarații de avere, Lambru a ocupat și funcții la Hidroelectrica și Electrica Producție, iar în perioada 2009–2011 a fost director de cabinet al secretarului general al PNL, Radu Stroe.

În 2011 a devenit secretar general adjunct al PNL. Surse HotNews.ro menționează că Andreea Lambru ar fi fost adusă în partid de avocatul Mihai Bălășescu și că ascensiunea ei ar fi început în 2009, când, la doar 24 de ani, ar fi figurat pe lista de candidați la europarlamentare pe un loc neeligibil.

Blogul „Știri Neconvenționale” susține că Lambru „i-ar fi șantajat pe mai-marii PNL că nu le da acestora pe mână arhiva partidului și în acest caz trebuie să fie pusă în ditamai funcția“.

„Ascen­siunea ei în partid se datoreazălui Radu Stroe, care a luat-o pe lângă el pe post de secretară. A intrat și în grațiile lui Liviu Dragnea de la PSD“, au mai spus pentru HotNews.ro surse liberale.

Potrivit surselor citate, ea ar fi avut rolul „de a ține legătura cu filialele, de a transmite mai departe deciziile de la centru și de a face cafele“.

În 2012, pe când deținea funcția de secretar general adjunct al Guvernului, numele său a fost implicat într-un scandal sexual, fiind suspectată că ar fi avut relații intime cu mai mulți membri ai PNL. Conform unor convorbiri telefonice înregistrate, aceste relații s-ar fi desfășurat, inclusiv pe canapeaua lui Crin Antonescu, pe atunci președintele partidului.