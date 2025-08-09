Social

Se ridică mașinile. Chiar dacă ești proprietar, o poți pierde

Se ridică mașinile. Chiar dacă ești proprietar, o poți pierdeMașini. Sursa foto: Pixabay
Mașinile abandonate sau fără proprietar, lăsate pe domeniul public, au fost identificate în număr de peste 600 de autoritățile din Sectorul 3, în perioada 1 aprilie – 30 iunie. Direcția Generală de Poliție Locală a demarat acțiuni pentru eliberarea spațiului public, în baza Legii 421/2002, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trafic, siguranța pietonilor și aspectul urban.

 Mașinile abandonate, în vizorul autorităților

Autoritățile locale din Sectorul 3 au identificat 584 de mașini care fie nu aveau proprietar cunoscut, fie fuseseră abandonate pentru o perioadă îndelungată. Acestea ocupau trotuare, locuri de parcare și alte zone publice, uneori în stare avansată de degradare.

Conform definițiilor legale, o mașină fără stăpân este cea fără numere de înmatriculare sau înmatriculată în străinătate, parcată pe domeniul public fără a se cunoaște proprietarul. Mașina abandonată, în schimb, are un proprietar cunoscut, dar este lăsată într-o stare nefuncțională de cel puțin un an, cu intenția evidentă de a renunța la ea.

Procesul de identificare a inclus documentare foto și aplicarea de somații vizibile pe caroseria vehiculului. În cazul lipsei de reacție din partea posesorului, se trece la procedura legală de ridicare.

 Ridicarea vehiculelor, între birocrație și eficiență

Pentru fiecare dintre aceste mașini, procedura presupune mai întâi aplicarea unei somații cu termen de 10 zile. Dacă nu se înregistrează nicio reacție, autoritățile întocmesc un referat și propun emiterea unei dispoziții de ridicare, semnată de primar. Pentru vehiculele cu numere, se solicită informații despre proprietar și se trimit notificări suplimentare prin poștă, cu termen de cinci zile.

masini ridicate

Sursa foto: Arhiva EVZ

Mașinile sunt ridicate de operatori autorizați, sub supravegherea Poliției Locale, și transportate într-un spațiu special destinat.  Dacă nu sunt revendicate într-un termen legal, aceste vehicule pot fi valorificate prin Direcția de Taxe și Impozite Locale.

Restituirea mașinilor se face doar în condiții stricte

Predarea mașinilor către proprietari se realizează în baza unui proces-verbal validat de primarul Sectorului 3, doar dacă aceștia dovedesc că dețin legal vehiculul.

Proprietatii sunt nevoiți să achite toate obligațiile fiscale impuse de legislație, precum și costurile aferente ridicării, transportului, depozitării și asigurării pazei; în cazul autovehiculelor ridicate din parcări, este necesară și dovada achitării integrale a taxei de parcare, potrivit Agerpres.

