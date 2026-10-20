Mii de investitori ar putea fi afectați de problemele financiare ale AIX Investment Group, companie de investiții din Dubai care a promovat produse cu randamente anuale de până la 30%. După ce unele plăți au fost întârziate sau oprite, clienții au început să recurgă la acțiuni în justiție pentru recuperarea sumelor datorate, potrivit unei investigații publicate de Financial Times pe 20 octombrie.

Grupul și-a construit imaginea în jurul luxului din Dubai, inclusiv prin birouri în Burj Khalifa, campanii publicitare și sponsorizări sportive. Printre colaborările sale s-au numărat proiecte asociate cu compania aeriană Emirates și pilotul de Formula 1 Pierre Gasly.

Compania ar fi atras investitori atât prin randamentele promovate, cât și prin bonusuri acordate pentru recomandarea unor noi clienți.

Problemele au devenit publice în septembrie, când investitori au început să solicite în instanță plata sumelor restante. Potrivit documentelor consultate de Financial Times, două cereri depuse în sistemul instanțelor Dubai International Financial Centre vizează sume de două milioane și, respectiv, opt milioane de dolari. Compania a recunoscut întârzierile, susținând însă că acestea afectează doar o parte dintre produsele sale.

Unul dintre investitorii citați de publicația britanică este omul de afaceri Dariush Soudi, care afirmă că a plasat aproximativ 145 de milioane de dirhami, echivalentul a 39 de milioane de dolari, în produse AIX.

Acesta susține că grupul îi datorează dividende de circa 45 de milioane de dirhami. Valoarea totală a obligațiilor restante și a eventualelor pierderi nu este cunoscută public.

Problemele vizează și structurile offshore folosite pentru emiterea unor instrumente financiare. Autoritatea Monetară din Insulele Cayman a avertizat, la 14 septembrie 2026, că AIX Secure SPV Ltd nu a fost autorizată sau reglementată de instituție pentru desfășurarea activităților de investiții în valori mobiliare în sau din această jurisdicție.

Separat, un investitor a solicitat lichidarea societății, invocând neplata unor obligații. Procedura privește această entitate, nu întregul grup AIX.

Compania a anunțat că încearcă să-și restructureze obligațiile și că a apelat la avocați, consultanți financiari și specialiști în restructurare. Potrivit Financial Times, propunerile de rambursare ar putea prelungi plățile până în 2031. Grupul susține că majoritatea produselor și investițiilor sale nu au fost afectate.

Cazul ridică întrebări privind protecția investitorilor și supravegherea produselor financiare comercializate prin entități din jurisdicții diferite. Până în prezent, informațiile prezentate nu stabilesc printr-o hotărâre definitivă existența unei fraude la nivelul grupului, iar recuperarea banilor depinde de evoluția procedurilor judiciare și a restructurării.