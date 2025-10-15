Samsung dezvăluie Project Moohan, prima cască de realitate mixtă a companiei

Samsung va dezvălui pe 21 octombrie prima sa cască de realitate mixtă la evenimentul ‘Worlds Wide Open’, promițând experiențe inovatoare în universul tehnologiei imersive.

Nu este pentru prima oară când Samsung menţionează Project Moohan, însă evenimentul „Worlds Wide Open” din 21 octombrie va oferi informaţii complete despre produs. Compania promite să prezinte specificaţii, funcţionalităţi și experiențe noi în domeniul realității mixte, consolidându-și poziția în tehnologiile imersive.

Project Moohan va fi primul dispozitiv care rulează noul sistem de operare Android XR, dezvoltat în colaborare cu Google și Qualcomm. Această platformă promite să integreze aplicații și funcții avansate de realitate augmentată și virtuală, deschizând noi posibilități pentru utilizatori și dezvoltatori de conținut.

Prima cască de realitate mixtă a Samsung este prezentată drept un produs revoluționar, menit să se integreze în viața de zi cu zi. Compania susține că dispozitivul va îmbunătăți experiența utilizatorilor și va oferi o utilitate sporită, combinând funcționalități avansate cu design intuitiv și interacțiuni imersive.

Cască va rula pe Android XR, sistem dezvoltat pentru dispozitive de realitate virtuală, augmentată și mixtă, care integrează capabilități de inteligență artificială. Platforma promite să ofere o experiență imersivă, deschizând noi posibilități pentru aplicații și conținut interactiv în viața de zi cu zi.

Producătorul coreean va trebui să concureze cu Meta. Produsele Meta domină în prezent mica piață de realitate mixtă. Samsung va mai avea concurență și din partea Apple, care urmează să lanseze o nouă versiune a căștii Vision Pro.

Apple pregătește lansarea unei noi căști Vision Pro cu curea îmbunătățită pentru mai mult confort, precum și a unor versiuni actualizate de iPad Pro și MacBook Pro echipate cu cipuri M5 mai rapide, fără modificări majore de design.