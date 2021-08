S-a spus că „ochii sunt fereastra către suflet”, dar noi cercetări sugerează că aceștia ar putea fi și o fereastră către creier. Pupilele noastre răspund la mai mulți stimuli. Ele indică excitare, interes sau epuizare mentală. Dilatarea pupilelor este folosită chiar și de FBI pentru a detecta înșelăciunea.

Studiile efectuate în laboratorul de la Institutul de Tehnologie din Georgia, de către cercetătorii Jason S. Tsukahara și Alexander P. Burgoyne, sugerează că dimensiunea de bază a pupilelor este strâns legată de diferențele individuale în ceea ce privește inteligența. Cu cât pupilele sunt mai mari, cu atât inteligența este mai mare, așa cum este măsurată prin teste de raționament, atenție și memorie, potrivit scientificamerican.com.

Cum s-a demonstrat științific că există o legătură între inteligență și dimensiunea pupilelor

Potrivit sursei citate, în cadrul a trei studii, s-a constatat că diferența de dimensiune a pupilelor de bază între persoanele care au obținut cele mai bune rezultate la testele cognitive și cele care au obținut cele mai slabe rezultate a fost suficient de mare pentru a fi detectată cu ochiul liber.

”Am descoperit pentru prima dată această relație surprinzătoare în timp ce studiam diferențele în ceea ce privește cantitatea de efort mental pe care oamenii o foloseau pentru a finaliza sarcinile de memorie. Am folosit dilatarea pupilelor ca indicator al efortului, o tehnică pe care psihologul Daniel Kahneman a popularizat-o în anii 1960 și 1970. Când am descoperit o relație între dimensiunea de bază a pupilei și inteligență, nu eram siguri dacă era reală sau ce însemna.

Intrigat, am efectuat mai multe studii la scară largă în care am recrutat peste 500 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din comunitatea din Atlanta. Am măsurat dimensiunea pupilei participanților cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire a ochilor, un dispozitiv care captează reflexia luminii pe pupila și corneea cu ajutorul unei camere de mare putere și a unui computer. Am măsurat pupilele participanților în repaus, în timp ce aceștia priveau fix un ecran de calculator gol timp de până la patru minute. În tot acest timp, dispozitivul de urmărire a ochilor înregistra. Cu ajutorul urmăritorului, am calculat apoi dimensiunea medie a pupilei fiecărui participant”, a explicat unul dintre cercetători în articolul publicat în scientificamerican.com.

Cum se citește inteligența în ochi

Dimensiunea pupilei, a detaliat cercetătorul, se referă la diametrul deschiderii circulare negre din centrul ochiului. Aceasta poate varia între aproximativ doi și opt milimetri. Pupila este înconjurată de zona colorată cunoscută sub numele de iris, care este responsabilă pentru controlul dimensiunii pupilei. Pupilele se contractă, printre altele, ca răspuns la lumina puternică, așa că am păstrat laboratorul în întuneric pentru toți participanții.

În următoarea parte a experimentului, participanții au completat o serie de teste cognitive menite să măsoare „inteligența fluidă”, capacitatea de a raționaliza probleme noi, „capacitatea memoriei de lucru”, abilitatea de a reține informații pe o perioadă de timp, și „controlul atenției”, abilitatea de a-și concentra atenția în mijlocul distragerilor și interferențelor.

Dimensiunea pupilei a fost corelată negativ cu vârsta

Ca un exemplu de test de control al atenției, participanții trebuiau să reziste să nu se uite spre un asterisc îndrăzneț și pâlpâitor de pe o parte a unui ecran de calculator și, în schimb, să privească rapid în direcția opusă pentru a identifica o literă. Litera dispărea în câteva clipe, astfel încât chiar și o scurtă mișcare a ochilor spre asteriscul pâlpâitor putea duce la ratarea acesteia. Oamenii sunt predispuși să reacționeze la obiectele care trec prin vederea periferică – asta ne-a permis cândva să observăm un prădător sau o pradă – dar această sarcină a cerut participanților să își redirecționeze atenția de la asteriscul care pâlpâia la literă.

”Am descoperit că o dimensiune mai mare a pupilei de bază a fost corelată cu o inteligență fluidă mai mare, controlul atenției și, într-o măsură mai mică, capacitatea de memorie de lucru – indicând o relație fascinantă între creier și ochi. În mod interesant, dimensiunea pupilei a fost corelată negativ cu vârsta: participanții mai în vârstă au avut tendința de a avea pupile mai mici, mai contractate. Cu toate acestea, odată standardizată pentru vârstă, relația dintre dimensiunea pupilei și capacitatea cognitivă a rămas”, a detaliat cercetătorul.

Dar de ce se corelează dimensiunea pupilei cu inteligența?

Pentru a răspunde la această întrebare, a spus cercetătorul, trebuie să înțelegem ce se întâmplă în creier. Dimensiunea pupilei este legată de activitatea din locus coeruleus, un nucleu situat în partea superioară a trunchiului cerebral cu conexiuni neuronale de mare anvergură cu restul creierului. Locus coeruleus eliberează norepinefrină, care funcționează atât ca neurotransmițător, cât și ca hormon în creier și în organism, și care reglează procese precum percepția, atenția, învățarea și memoria.

De asemenea, ajută la menținerea unei organizări sănătoase a activității cerebrale, astfel încât regiunile cerebrale îndepărtate să poată lucra împreună pentru a îndeplini sarcini și obiective provocatoare.

”Disfuncția locus coeruleus, și defecțiunea rezultată a activității organizate a creierului, a fost legată de mai multe afecțiuni, inclusiv de boala Alzheimer și de tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție. De fapt, această organizare a activității este atât de importantă încât creierul își dedică cea mai mare parte a energiei sale pentru a o menține, chiar și atunci când nu facem absolut nimic – cum ar fi atunci când privim la un ecran alb de calculator minute în șir.

O ipoteză este că persoanele care au pupilele mai mari în repaus au o mai mare reglare a activității de către locus coeruleus, ceea ce este benefic pentru performanța cognitivă și pentru funcția creierului în stare de repaus. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a explora această posibilitate și pentru a determina de ce pupilele mai mari sunt asociate cu o inteligență fluidă și un control al atenției mai mari. Dar este clar că se întâmplă mai mult decât se vede la prima vedere”, a mai detaliat cercetătorul.

Jason S. Tsukahara este doctorand în știința cogniției și a creierului la Georgia Institute of Technology, unde face cercetări în cadrul Attention & Working Memory Lab.

Alexander P. Burgoyne și-a obținut doctoratul în cogniție și neuroștiință cognitivă la Michigan State University în 2019. În prezent, este cercetător postdoctoral în cadrul Laboratorului de atenție și memorie de lucru de la Institutul de Tehnologie din Georgia.