Cel mai enigmatic puzzle online. Cicada 3301, jocul prin care se recrutează minți geniale

Cicada 3301 a apărut brusc pe internet în ianuarie 2012, ca un mesaj enigmatic postat pe 4chan: o imagine cu text alb pe fond negru, care invita „cei foarte inteligenți” să descopere un mesaj ascuns. De atunci, a devenit unul dintre cele mai fascinante și persistente mistere online – o serie de puzzle-uri extrem de complexe, care combină criptografie, steganografie, literatură ezoterică, muzică, locații fizice reale și indicii pe dark web. Întrebarea centrală rămâne aceeași după peste un deceniu: a fost o campanie de recrutare serioasă pentru o organizație secretă sau doar un joc elaborat, un experiment social ori un hoax sofisticat?

Puzzles-urile au apărut în valuri anuale între 2012 și 2014, cu un al treilea rămas parțial nerezolvat până azi. Ultimul mesaj PGP-verificat de la „Cicada 3301” datează din aprilie 2017, când grupul a negat orice puzzle nesemnat ulterior.

Din 2017 încoace, tăcerea a fost aproape totală – doar comunități de solveri pe Reddit, Discord și wiki-uri dedicate continuă să descifreze Liber Primus, cartea de rune de 74 de pagini din puzzle-ul 2014, din care doar câteva pagini au fost clarificate definitiv.

Primul puzzle din 4 ianuarie 2012 a pornit simplu: o imagine cu text ce ascundea un mesaj prin steganografie (OutGuess). Solverii au ajuns la un link, apoi la un număr de telefon care cânta o piesă MIDI modificată din „The Instar Emergence” de Dead Can Dance.

De acolo, indicii au dus la coordonate GPS reale – afișe lipite fizic în 14 orașe din lume (SUA, Franța, Rusia, Japonia etc.), cu QR code-uri și mesaje. Puzzle-ul a implicat rune antice, numere prime, cărți rare (cum ar fi „The Mabinogion” sau referințe la Agrippa), și a culminat cu un mesaj final pentru cei care au ajuns la capăt: o invitație privată.

În 2013 și 2014, puzzles-urile au escaladat: imagini cu rune, site-uri onion pe Tor, fișiere audio cu cod Morse ascuns, referințe la filozofie libertariană, privacy și anti-cenzură. Cel mai notoriu element rămâne Liber Primus – un „primul volum” în latină, scris în rune proprii, cu pagini criptate prin mai multe straturi (Vigenère, runic substitution etc.). Doar paginile 56 și 57 au fost descifrate oficial, ducând la mesaje despre „iluminare” și „căi false”. Restul de 56 de pagini rămân un zid impenetrabil pentru majoritatea solverilor, chiar și cu tool-uri AI moderne testate în 2024.

Cei care susțin că au ajuns la final (cum ar fi Marcus Wanner în 2012) au descris o experiență intensă: chat-uri private, teste suplimentare de integritate și, în unele cazuri, invitații la întâlniri reale sau proiecte obscure. Totuși, nimeni nu a oferit dovezi concrete publice – și mulți solveri spun că „finalul” a fost doar un mesaj de mulțumire, fără recrutare clară.

Scopul declarat era recrutarea de „indivizi extrem de inteligenți” cu skill-uri în criptografie, securitate și gândire laterală. Multe teorii au circulat: NSA/CIA/MI6 în căutare de talente (metodă creativă de screening), un grup de hackeri etici sau cypherpunk care construiau tool-uri anti-cenzură, o ramură a Anonymous, sau chiar o societate secretă libertariană axată pe privacy absolut.

Un email presupus de la Cicada (nesemnat PGP, deci contestat) vorbea despre un „think tank” internațional dedicat libertății, privacy și securității – fără legături guvernamentale, format din prieteni care s-au extins global. Unii solveri care au ajuns departe au raportat că au fost testați pe valori etice (anti-guvern excesiv, pro-privacy), sugerând o agendă ideologică mai degrabă decât spionaj clasic.

Pe de altă parte, scepticii văd un ARG elaborat (alternate reality game) sau un experiment social – similar cu alte puzzle-uri virale, dar la nivel extrem. Lipsa oricărei dovezi concrete după 2017, plus apariția de fake puzzles anuale (mai ales în ianuarie), susțin ideea că originalul s-a oprit intenționat.

În 2024–2026, numele a fost „folosit” și de un grup de ransomware (Cicada3301 ransomware în Rust, legat de BlackCat/ALPHV), dar experții au confirmat rapid că nu are legătură cu puzzle-urile originale – doar o încercare de branding viral pentru intimidare.

Comunitatea e încă activă: subreddit-ul r/cicada, Discord-uri dedicate și wiki-uri (cum ar fi Uncovering Cicada) actualizează progresul pe Liber Primus. Unele pagini au fost „rezolvate” parțial cu AI în ultimii ani, dar nimic definitiv. Tăcerea din 2017 pare deliberată – poate au găsit oamenii doriți, poate au abandonat proiectul, sau poate așteaptă momentul potrivit.

Cicada 3301 rămâne un simbol al internetului timpuriu: un loc unde mințile strălucite se întâlneau anonim pentru provocări pure, fără like-uri sau monetizare. A inspirat filme (Dark Web: Cicada 3301 din 2021), documentare și mii de ore de analiză. Dar adevărul final? Poate că puzzle-ul suprem e chiar tăcerea – o invitație să cauți singur, fără să existe rezolvare.