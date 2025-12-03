Franța încearcă să recupereze în domeniul AI. Mistral vrea să rivalizeze cu titanii

Startupul francez Mistral a prezentat marţi o nouă generaţie de modele de inteligenţă artificială, într-un moment în care marile laboratoare tehnologice accelerează ritmul inovării pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă.

Anunţul a fost făcut „într-o perioadă în care laboratoarele din întreaga lume accelerează competiţia pentru a rămâne în fruntea cercetării şi a-şi consolida liniile comerciale”, potrivit CNBC.

Noile produse Mistral vin la scurt timp după prezentări similare realizate de Google, DeepSeek şi alţi actori internaţionali. Conform informaţiilor comunicate, pachetul include un model AI de dimensiuni mari şi un model compact, fiecare adresând nevoi diferite din industrie.

Modelul mare este descris de companie drept „cel mai bun model multimodal şi multilingv cu greutăţi deschise din lume”, în timp ce varianta mică a fost dezvoltată pentru a fi utilizată în robotică, dispozitive mobile, maşini şi drone.

Fondată în 2023, Mistral a devenit una dintre companiile europene cu evoluţie rapidă în domeniul inteligenţei artificiale.

În septembrie, startupul a atras o rundă de finanţare de 1,7 miliarde de euro, dintre care „ASML a contribuit cu 1,3 miliarde de euro, iar Nvidia s-a alăturat ca investitor”. Evaluarea companiei a urcat la 11,7 miliarde de euro, după sprijinul anterior oferit de Microsoft şi Andreessen Horowitz.

Reprezentanţii companiei afirmă că modelul mare, Mistral 3, include capabilităţi avansate pentru asistenţi AI, sisteme bazate pe recuperare de informaţii, sarcini ştiinţifice şi fluxuri de lucru complexe la nivel enterprise.

În paralel, modelul compact, Ministral 3, este optimizat pentru costuri reduse şi utilizare pe un singur GPU, ceea ce permite iteraţii rapide în aplicaţii cu latenţă scăzută.

Potrivit companiei, modelele mici pot oferi rezultate superioare celor mari atunci când sunt utilizate în fluxuri specializate.

Mistral consideră această direcţie un pas către „o eră a inteligenţei distribuite”, în care performanţa nu depinde doar de mărimea modelelor, ci şi de adaptarea lor la scenarii specifice.

Lansarea noilor modele are loc în momentul în care Mistral îşi extinde accelerat activitatea comercială. Compania a anunţat recent un acord cu banca HSBC, care va adopta modelele Mistral pentru analiză financiară, traduceri şi automatizare.

Startupul a încheiat deja contracte în valoare de sute de milioane de dolari cu diverse corporaţii şi analizează oportunităţi de achiziţii, pe fondul intensificării competiţiei din partea companiilor americane.

Anthropic, evaluată la 183 de miliarde de dolari, şi OpenAI, cu o evaluare recentă de aproximativ 500 de miliarde de dolari în tranzacţii secundare, pregătesc deschiderea unor noi birouri europene în 2025, într-un climat în care extinderea globală a companiilor AI devine o prioritate strategică.