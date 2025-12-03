International

Franța încearcă să recupereze în domeniul AI. Mistral vrea să rivalizeze cu titanii

Comentează știrea
Franța încearcă să recupereze în domeniul AI. Mistral vrea să rivalizeze cu titaniiMistral AI / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Startupul francez Mistral a prezentat marţi o nouă generaţie de modele de inteligenţă artificială, într-un moment în care marile laboratoare tehnologice accelerează ritmul inovării pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă.

Anunţul a fost făcut „într-o perioadă în care laboratoarele din întreaga lume accelerează competiţia pentru a rămâne în fruntea cercetării şi a-şi consolida liniile comerciale”, potrivit CNBC.

Lansare într-un context global agitat

Noile produse Mistral vin la scurt timp după prezentări similare realizate de Google, DeepSeek şi alţi actori internaţionali. Conform informaţiilor comunicate, pachetul include un model AI de dimensiuni mari şi un model compact, fiecare adresând nevoi diferite din industrie.

Modelul mare este descris de companie drept „cel mai bun model multimodal şi multilingv cu greutăţi deschise din lume”, în timp ce varianta mică a fost dezvoltată pentru a fi utilizată în robotică, dispozitive mobile, maşini şi drone.

Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

Investiţii majore şi consolidarea poziţiei europene

Fondată în 2023, Mistral a devenit una dintre companiile europene cu evoluţie rapidă în domeniul inteligenţei artificiale.

În septembrie, startupul a atras o rundă de finanţare de 1,7 miliarde de euro, dintre care „ASML a contribuit cu 1,3 miliarde de euro, iar Nvidia s-a alăturat ca investitor”. Evaluarea companiei a urcat la 11,7 miliarde de euro, după sprijinul anterior oferit de Microsoft şi Andreessen Horowitz.

Reprezentanţii companiei afirmă că modelul mare, Mistral 3, include capabilităţi avansate pentru asistenţi AI, sisteme bazate pe recuperare de informaţii, sarcini ştiinţifice şi fluxuri de lucru complexe la nivel enterprise.

În paralel, modelul compact, Ministral 3, este optimizat pentru costuri reduse şi utilizare pe un singur GPU, ceea ce permite iteraţii rapide în aplicaţii cu latenţă scăzută.

Modele specializate şi conceptul de „inteligenţă distribuită”

Potrivit companiei, modelele mici pot oferi rezultate superioare celor mari atunci când sunt utilizate în fluxuri specializate.

inteligenta artificiala

inteligenta artificiala / sursa foto: dreamstime.com

Mistral consideră această direcţie un pas către „o eră a inteligenţei distribuite”, în care performanţa nu depinde doar de mărimea modelelor, ci şi de adaptarea lor la scenarii specifice.

Extindere comercială şi parteneriate internaţionale

Lansarea noilor modele are loc în momentul în care Mistral îşi extinde accelerat activitatea comercială. Compania a anunţat recent un acord cu banca HSBC, care va adopta modelele Mistral pentru analiză financiară, traduceri şi automatizare.

Startupul a încheiat deja contracte în valoare de sute de milioane de dolari cu diverse corporaţii şi analizează oportunităţi de achiziţii, pe fondul intensificării competiţiei din partea companiilor americane.

Anthropic, evaluată la 183 de miliarde de dolari, şi OpenAI, cu o evaluare recentă de aproximativ 500 de miliarde de dolari în tranzacţii secundare, pregătesc deschiderea unor noi birouri europene în 2025, într-un climat în care extinderea globală a companiilor AI devine o prioritate strategică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:02 - Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt
10:51 - Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
10:38 - Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
10:28 - Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția
10:21 - Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, ...
10:13 - Macron în China. Negocieri care ar putea schimba soarta Europei

HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

Proiecte speciale