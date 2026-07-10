Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri, la Maputo, după întâlnirea cu omologul său din Mozambic, Maria Manuela dos Santos Lucas, că Rusia și-a pierdut încrederea în disponibilitatea declarată a statelor occidentale de a ajunge la o soluție negociată pentru războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, potrivit TASS.

În timpul conferinței de presă susținute la Maputo, Serghei Lavrov a afirmat că Moscova nu mai consideră credibile apelurile lansate de statele occidentale în favoarea unei soluții negociate pentru conflictul din Ucraina.

„Occidentul continuă să lanseze apeluri ipocrite pentru o soluţie negociată. Soluţii negociate au fost convenite încă din 2014, 2015 şi 2019”, a spus ministrul rus. „În toate aceste cazuri, garanţiile oferite de Occident au fost anulate chiar de Occident. Toate s-au dovedit a fi minciuni sfruntate”, a spus şeful diplomaţiei ruse.

Lavrov a susținut că și negocierile purtate în 2022 între Rusia și Ucraina au avut aceeași soartă.

„De asemenea, în 2022 a existat o soluţie negociată între Rusia şi Ucraina, însă Occidentul a subminat-o în mod deschis şi public. Nu mai avem încredere în disponibilitatea declarată a Occidentului de a găsi o soluţie negociată; această rezervă de bună-credinţă şi speranţă s-a epuizat complet”, a mai adăugat Serghei Lavrov.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Serghei Lavrov a transmis din partea Rusiei mulțumiri autorităților din Mozambic pentru modul în care au abordat conflictul din Ucraina.

Potrivit lui Serghei Lavrov, partea rusă apreciază înțelegerea „cauzelor profunde” ale războiului și poziția „echilibrată, justificată şi responsabilă” exprimată de Mozambic în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Ministrul rus a afirmat că statul african a demonstrat această poziție prin faptul că a refuzat să susțină „planurile Occidentului de a face ca întreaga agendă să graviteze în jurul Ucrainei”.