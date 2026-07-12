Rusia produce mașini fără autorizație. Acuzațiile BMW

Producătorul german BMW a anunțat că modelele X5, X6 și X7 sunt asamblate din nou la uzina Avtotor din Kaliningrad, fără autorizația companiei, după ce constructorul s-a retras din Rusia în 2022. Vehiculele sunt realizate din componente rămase în fabrică și din piese produse local, nu mai trec prin controalele BMW și sunt comercializate la prețuri mai mari decât în Germania, relatează publicația Bild.

BMW acuză că automobile care poartă marca producătorului german continuă să fie fabricate în Rusia, la uzina Avtotor din Kaliningrad, fără ca societatea să își fi dat acordul pentru reluarea producției. Mașinile sunt asamblate cu ajutorul componentelor rămase la fabrică în anul 2022, după ce BMW a părăsit piața rusă la scurt timp de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Constructorul german a avertizat cumpărătorii cu privire la vehiculele pe care le-a descris drept mașini „BMW contrafăcute”.

BMW a declarat că activitatea de la fabrica din Kaliningrad, administrată de fostul său partener rus Avtotor, se desfășoară în prezent fără aprobarea companiei. Avtotor a reluat, la începutul acestui an, asamblarea modelelor BMW X5, X6 și X7, folosind stocurile de componente rămase din 2022, moment în care producătorul german și-a suspendat operațiunile din Rusia.

Un purtător de cuvânt al BMW a declarat că producția de la uzina Avtotor se desfășoară în mod neregulat. Compania a precizat că vehiculele fabricate în Rusia după anul 2022 nu au fost verificate prin procedurile sale de control al calității și nu au primit certificarea oficială BMW.

Revista germană Auto Motor und Sport arată că automobilele asamblate în prezent nu mai sunt identice cu modelele produse în 2022.

Pe măsură ce componentele originale BMW rămase în uzină s-au epuizat, Avtotor a început să folosească într-o proporție tot mai mare piese fabricate în Rusia.

Vehiculele produse recent nu mai sunt conectate nici la sistemele digitale oficiale ale BMW. Din acest motiv, o parte dintre funcțiile disponibile pe modelele originale nu mai poate fi utilizată.

După ce producătorii auto occidentali au părăsit piața rusă în 2022, Avtotor a rămas fără comenzile de producție pe care le primea anterior. În prezent, compania vinde automobilele asamblate la Kaliningrad la prețuri cuprinse între 156.000 și 182.000 de dolari.

Sumele sunt mai mari decât cele practicate în Germania pentru automobile noi. Prețul de pornire al unui X7 nou este de aproximativ 114.000 de dolari pe piața germană.

Înainte de declanșarea războiului din Ucraina, BMW producea automobile la uzina Avtotor din Kaliningrad în baza unui contract încheiat cu societatea rusă.

Producția se desfășura cu aprobarea constructorului german, în cadrul unui acord de asamblare pe bază de contract.