Rusia acuză SUA de populism și de lipsă de dialog pe tema stabilității strategice

Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un atac verbal spre Statele Unite ale Americii. Care s-ar ascunde în spatele sloganurilor populiste, în loc să discute cu omologii de la Kremlin despre stabilitatea strategică, după cum anunță EFE.

„Declaraţiile (SUA) privind disponibilitatea lor de a colabora pentru consolidarea stabilităţii strategice nu sunt decât nişte sloganuri populiste”, a declarat Şoigu pentru ziarul Kommersant. El a comentat astfel situaţia legată de expirarea la 5 februarie a tratatului New START, ultimul tratat major de control al armelor nucleare care exista între Rusia şi SUA.

Fostul ministru rus al Apărării a arătat cu degetul către administrația de la Washington și a vorbit despre „distrugerea completă a cadrului legal privind stabilitatea strategică”.

În acest context, Şoigu a afirmat că americanii au denunţat mai întâi, sub „false pretexte”, Tratatul ce stipula limitarea sistemelor de rachete antibalistice (ABM) din 1972, apoi tot Washingtonul a distrus Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), retrăgându-se unilateral din Tratatul Cer Deschis.”

De asemenea, oficialul rus a mai spus că țara sa este dispusă să ia în considerare noi iniţiative în domeniul stabilităţii globale. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, avertizase că expirarea tratatului New START va crea un o mare problemă în domeniul dezarmării nucleare.

Administrația de la Kremlin anunțase că Rusia şi SUA „sunt conştiente de necesitatea demarării rapide a negocierilor pe această temă.

Tratatul de reducere a armamentului strategic, cunoscut sub numele de New START (sau START III), a fost semnat de către preşedinţii de atunci ai Rusiei, Dmitri Medvedev, şi SUA, Barack Obama, la data de 8 aprilie 2010 la Praga şi a fost prelungit în februarie 2021 pentru încă cinci ani.

Donald Trump, președintele SUA a spus despre New START că ar fi „o afacere proastă” şi a cerut dezvoltarea unui tratat îmbunătăţit şi modernizat pentru limitarea arsenalelor nucleare. Liderul de la Casa Albă mai afirmase că şi-ar dori ca şi China să se alăture acestui nou pact privind controlul armelor nucleare.