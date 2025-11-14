Rubio vrea mână de lucru sănătoasă în SUA. Condiții subiective pentru acordarea vizelor

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a transmis o directivă prin care diplomaţii americani sunt instruiţi să ia în considerare obezitatea, alături de alte afecţiuni cronice, ca unul dintre motivele potenţiale pentru respingerea cererilor de viză pentru intrarea în SUA.

Conform unor fragmente, această orientare amplifică interpretarea regulii federale privind „povara publică”.

Regula „povara publică” permite autorităţilor americane să refuze intrarea persoanelor străine dacă există probabilitatea ca acestea să solicite în viitor asistenţă publică (de exemplu, venitul suplimentar pentru persoane cu handicap sau programul de asistenţă temporară pentru familii nevoiaşe).

În comunicatul-ul transmis la 6 noiembrie, se menţionează că

„Auto-suficienţa a fost un principiu de lungă durată al politicii de imigraţie a SUA, iar motivul de inadmisibilitate pe baza povării publice face parte din legislaţia noastră de imigraţie de mai bine de 100 de ani.”

Diplomaţii americani au primit instrucţiuni să evalueze în cererile de viză dacă solicitanţii ar putea deveni o povară din punct de vedere al asistenţei medicale pe termen lung.

Comunicatul-ul menţionează că „Adulţii cu obezitate cresc riscul de afecţiuni precum hipertensiunea, problemele de respiraţie, pietre la fiere şi boli ale vezicii biliare”, conform datelor citate de Centers for Disease Control and Prevention, şi se precizează că „toate acestea pot necesita îngrijiri scumpe, de lungă durată”.

De asemenea, ofiţerii de viză sunt instruiţi să analizeze afecţiuni cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerele şi diabetul.

O purtătoare de cuvânt de la Casa Albă, Anna Kelly, a declarat că directiva reprezintă „o extensie a eforturilor administraţiei de a concentra cheltuielile federale pe cetăţenii americani”.

Ea a afirmat:

„De 100 de ani, politica Departamentului de Stat a inclus o autoritate de a respinge solicitanţii de viză care ar putea deveni o povară financiară pentru contribuabili, cum ar fi indivizii care căutau îngrijire medicală finanţată public în SUA… Preşedintele [Donald Trump şi administraţia sa execută în sfârşit această politică şi pun cetăţenii americani pe primul loc.”

Paşii instituţi se înscriu într-o politică mai largă a administraţiei Trump de a reduce atât imigraţia legală, cât şi cea ilegală.

Directivea este considerată o extindere semnificativă a criteriilor medicale utilizate în procesul de viză — până acum accentul era pe boli contagioase sau condiţii care duc la instituţionalizare la cheltuială publică.

În schimb, noua orientare solicită ofiţerilor de viză să evalueze dacă solicitanţii au „resurse financiare adecvate pentru a acoperi costurile unei astfel de îngrijiri pe întreaga durată preconizată a vieţii fără a căuta asistenţă publică sau instituţionalizare la cheltuială guvernamentală”.

Această abordare a fost descrisă de un avocat în domeniul imigraţiei drept oferind ofiţerilor „o discreţie largă de a respinge atât vize de imigrant, cât şi non-imigrant pe baza unor condiţii comune de sănătate care nu au fost tratate anterior ca disqualificatoare.”

Noua directivă emisă de Departamentul de Stat al SUA subliniază o schimbare de paradigmă în evaluarea cererilor de viză: nu doar criteriile criminale sau de securitate, ci şi potenţialul solicitantului de a genera cheltuieli pentru sistemul public este luat în calcul.