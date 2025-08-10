Social Roșiile s-au încrucișat întâmplător cu o altă plantă acum 9 milioane de ani. Rezultatul? Cartofii.







Noi cercetări sugerează că originea cartofilor s-ar putea datora încrucișării întâmplătoare între roșiile sălbatice și specii asemănătoare cartofilor, acum 8-9 milioane de ani. Cartofii cultivați pe care îi cunoaștem astăzi aparțin liniei Petota, care a apărut din încrucișarea dintre strămoșii a două alte linii: Tomato și Etuberosum.

Încrucișarea a creat noi combinații de gene în linia Petota, dând naștere tuberculilor, organe subterane umflate care stochează apă și nutrienți, și care sunt consumate de oameni.

Coautorul studiului, Sanwen Huang, profesor de genomică agricolă la Academia Chineză de Științe Agricole, a declarat că descoperirile arată cum un eveniment de hibridizare între specii poate declanșa evoluția unor noi trăsături, permițând apariția unui număr și mai mare de specii.

Cercetătorii au analizat genomul a 128 de plante Petota, Tomato și Etuberosum pentru a determina relațiile evolutive dintre aceste linii genealogice folosind instrumente genomice avansate.

Analiza a relevat modele genetice „mozaicate” în Petota, care reprezentau un amestec egal de ADN moștenit atât de la Tomato, cât și de la Etuberosum, datând originea cartofilor la un eveniment de încrucișare între cele două linii genealogice între 8 și 9 milioane de ani în urmă.

Un eveniment de hibridizare străvechi între Etuberosum și Tomato este posibil, deoarece aceste linii genealogice au avut un ultim strămoș comun între 13 și 14 milioane de ani în urmă.

De asemenea, studiul mai arată că plantele de cartofi rezultate din această încrucișare au produs tuberculi, pe care cercetătorii i-au asociat cu mai multe gene.

Capacitatea de a stoca nutrienți și apă a ajutat probabil plantele de cartofi să supraviețuiască în medii mai dure decât plantele Etuberosum și Tomato, favorizând expansiunea geografică și împiedicând încrucișarea cu plantele Etuberosum și Tomato, permițând Petota să evolueze într-o linie genealogică complet nouă, informează livescience.com.