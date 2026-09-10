România nu are o strategie suficient de clară în relația cu Rusia, iar lipsa unei direcții politice coerente poate amplifica vulnerabilitățile țării. Este una dintre concluziile exprimate de jurnalistul Romeo Couți în podcastul „Contrapunct”. Discuția condusă de jurnalistul Dan Andronic a pornit de la declarațiile lui Serghei Lavrov despre Călin Georgescu, însă a ajuns la modul în care România își gestionează politica externă și la capacitatea instituțiilor de a răspunde presiunilor geopolitice.

Jurnalistul Romeo Couți a susținut că România nu are o abordare coerentă în relația cu Moscova și că statul român este vulnerabil din cauza lipsei unei strategii.

„România este total dezbrăcată în fața Rusiei, nu are o politică și o abordare față de Rusia, în afară de, hai să înjurăm Rusia și în afară de a-și căuta un stăpân, că este America, că este Uniunea Europeană, care să-i ofere protecția”, a declarat Romeo Couți.

Jurnalistul consideră că Rusia testează limitele României prin acțiuni care nu ajung neapărat să provoace o confruntare directă.

„Și eu cred că rușii în acest moment testează ceea ce domnul Popescu (analistul Ștefan Popescu) poate să confirme sau nu, pentru că este analist de politică externă, jocurile acestea sub radarul parcă articolului 5 din NATO. Ei vin cu tot felul de jucărioare, de mici provocări astfel încât să nu poată să le reproșez nimic, da? Trimit câte o dronă, se mai joacă în stânga, în dreapta, ambiguitatea și lipsa și confuzia statului român sunt un mare atu pentru mașinăria Moscova”, a spus Romeo Couți.

Romeo Couți a susținut că România traversează o perioadă de instabilitate instituțională, iar acest lucru poate fi exploatat de adversarii externi.

„Avem servicii secrete fără șefi civili, nu că ar fi important, așa, merg mai bine, exact, exact, adică au mai rău. Cu puțin acces la informații clasificate, partidele, cu asta sunt adevărat, România este într-o stare de provizorat care servește perfect Rusiei”, a afirmat jurnalistul.

În opinia sa, declarațiile lui Lavrov despre Călin Georgescu trebuie privite și prin prisma problemelor interne ale României.

„Părerea mea că Lavrov și-a folosit acest pretext, foarte ingenios, pentru că Georgescu este simbolul a ceea ce înseamnă degringolada din România”, a mai spus Romeo Couți.

Discuția a ajuns și la lipsa unei direcții comune în politica externă. Dan Andronic a pus problema modului în care România își stabilește prioritățile strategice.

„Problema statului român și a modului în care se raportează la acest tip de pericole este mult mai profund. Pentru că, pe de-o parte, avem o ruptură la nivelul vârfulor, un Bolojan care trage spre Germania, cuplu Bolojan-Dominic Fritz spre Germania, Nicușor care încearcă să țină România în sfera Washington-ului. (…) Problema este că noi, la nivel de politică externă, nu știm ce vrem”, a declarat Dan Andronic.

Ștefan Popescu a descris la rândul său lipsa unei direcții unitare.

„Trebuie să recunoaștem că spațiul public a devenit un spațiu care influențează foarte mult reflexia în materie de politică externă a României și cred că anumite segmente au fost conturate ca inhibatori sau stimuli de politică externă în anumite direcții. Eu înțeleg aceste strategii, dar toate acestea nu ne-au dus la o luciditate strategică”, a afirmat Ștefan Popescu.

Analistul de politică externă consideră că România trebuie să își construiască o strategie proprie și să țină cont de interesele sale atunci când își stabilește relațiile externe.

„Noi nu avem o politică de vecinătate. Capacitatea statului, adică redresarea internă pe care noi nu o avem nici măcar pe domeniul politicii externe, ne împiedică să putem media între diversele interese care se proiectează în mod natural”, a spus Ștefan Popescu.