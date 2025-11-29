Românul care ar fi putut inspira MASH, varianta comunistă dacă s-ar fi regizat vreodată - centenarul nașterii sale

Ne-am uitat cu toții la MASH. A fost un serial despre o echipă de medici americani care îngrijeau pe frontul Războiului din Coreea (1950-1953) răniții. Puțini știu că în acea vreme, copii refugiați din partea de nord au ajuns și în România, iar acea fată care îi cânta lui Ceaușescu „Românie, Românie, am crescut în a ta glie” cu care regizorul Andrei Ujică a ales să deschidă filmul despre Ceaușescu, fusese un astfel de copil.

Personal, viața și activitatea a doi oameni am avut ocazia să cunosc care au avut legătură cu istoria acestui conflict. Le-am cunoscut viața și activitatea prin intermediul mărturiilor rudelor lor sau prin intermediul lecturii. Unul se numea Gogu Coconoiu, un băileștean de legendă, oltean de-al meu, care a instruit nord-coreenii cum să întoarcă brazda cu plugul tras de UTB 650, asta după ce luptase pe frontul Războiului Mondial, prinzându-l pacea din 1945, în Cehoslovacia și scriind în jurnal că era fericit că putea să vină la timp cât să prindă arăturile de toamnă.

Celălalt, de care vreau să scriu acum se numea Dr. Agrippa Ionescu. Ați auzit de el, fiind numele spitalului unde a murit fostul Președinte al României, Ion Iliescu. Și ați auzit că a dat numele unui spital aparținând SRI. Dar oare cine a fost medicul Agrippa Ionescu?

Medicul Agrippa Ionescu s-a născut la București, la 28 noiembrie 1925. Ar fi trebuit să fie marcat Centenarul său. Prenumele Agrippa este masculin și a fost purtat ca și cognomen (supranume) de unul din prietenii lui Augustus în Roma Antică. Îl găsiți pe Pantheonul de la Roma: „M. Vipsanius Agrippa fecit”.

A studiat și a absolvit Medicina la București și la Timișoara în 1952. În anul absolvirii, a plecat în Coreea de Nord, unde a stat până în 1958. Aici a învățat meseria de chirurgie plastică și reparatorie alături de profesorii sovietici de la Leningrad, azi Sankt Petersburg. În România, revenit în 1958, a pus bazele Școlii de Chirurgie Platică și Reparatorie.

În 1958, pe Strada Arhitect Ion Mincu 7 din Capitală, începe să funcționeze prima clinică medicală de specialitate, în vechiul Spital de Urgență. Clinica avea inițial 50 paturi.

În 1959, medicul român Agrippa Ionescu fondează Spitalul Clinic de Traumatologie și Chirurgie Plastică și Recuperatorie din Capitală. A format aici 300 medici specialiști. Statisticile arată performanțele spitalului care a avut 151 paturi. Avea 4-5 linii de gardă, pacienții porneai de la vârsta de 3 ani în sus. Se înregistrau 10-11.000 prezentări la camera de gardă/an. Se înregistrau 3.000-3.500 internări cronici și urgențe/an. Media zilnică era între 20-45 urgențe/zi, 3-12 internări de urgență/zi. Vorbim de cele trei decenii petrecute între 1959 și 1989. Medicul Agrippa Ionescu a decedat în anul 2001.

Serviciul Român de Informații a preluat spitalul din 1994 și i-a extins activitatea din anul 1996.