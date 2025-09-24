România - Ungaria, 2-2 la futsal. Fanii tricolorilor s-au bătut cu jandarmii. Adio, Campionat European!

Update: 22.30. România și Ungaria au încheiat la egalitate, scor 2-2, returul barajului pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026. În tur, maghiarii se impuseseră pe teren propriu cu 3-2, așa că vor merge la turneul final. 4.000 de spectatori au asistat la confruntarea găzduită, miercuri, de Sala Polivalentă din Craiova.

În 2018 a participat naționala „tricoloră” de futsal la un turneu final, Europeanu găzduit de Slovenia. În total, România a participat de patru ori la CE.

Incidente grave petrecute, miercuri seară, la partida de futsal dintre România și Ungaria. Jocul, care contează pentru manșa retur a barajului de calificare la Campionatul European, a fost găzduit de Sala Polivalentă din Craiova. Și fost întrerupt la scorul de 1-0 pentru „tricolori”. Mai mulți fani români s-au bătut cu jandarmii.

Câțiva dintre ultrași au intrat pe suprafața de joc, au aruncat o petardă, iar arbitrul a întrerupt meciul. Cele două echipe au intrat la vestiare și au revenit după ce ostilitățile dintre forțele de ordine și suporteri s-au potolit. Întreruperea a durat aproximativ 45 de minute.

Suporterii violenți au fost evacuați din sală, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene în timpul luptelor.

În partida tur, disputată la Debrecen, Ungaria s-a impus în fața României cu scorul de 3-2. Câștigătoarea jocului de baraj va merge la turneul final continental ce va fi găzduit anul viitor de trei țări: Letonia, Lituania și Slovacia.

16 echipe vor lua startul al Euro 2026: Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Polonia, Slovenia, Croația, Armenia, Portugalia, Spania, Cehia, Franța, Italia și Georgia. Ultimele participante se vor alege dintre câștigătoarele „dublelor” dintre România și Ungaria și Bosnia - Belgia. Belgienii sunt aproape calificați după ce au câștigat cu 7-2 în tur.