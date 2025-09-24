Sport

România - Ungaria, 2-2 la futsal. Fanii tricolorilor s-au bătut cu jandarmii. Adio, Campionat European!

România - Ungaria, 2-2 la futsal. Fanii tricolorilor s-au bătut cu jandarmii. Adio, Campionat European!sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Update: 22.30. România și Ungaria au încheiat la egalitate, scor 2-2, returul barajului pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026. În tur, maghiarii se impuseseră pe teren propriu cu 3-2, așa că vor merge la turneul final. 4.000 de spectatori au asistat la confruntarea găzduită, miercuri, de Sala Polivalentă din Craiova.

România, prezentă la ultimul turneu final, în Slovenia, în 2018

În 2018 a participat naționala „tricoloră” de futsal la un turneu final, Europeanu găzduit de Slovenia. În total, România a participat de patru ori la CE.

Incidente grave petrecute, miercuri seară, la partida de futsal dintre România și Ungaria. Jocul, care contează pentru manșa retur a barajului de calificare la Campionatul European, a fost găzduit de Sala Polivalentă din Craiova. Și fost întrerupt la scorul de 1-0 pentru „tricolori”. Mai mulți fani români s-au bătut cu jandarmii.

Incidente la Craiova, la meciul de futsal dintre România și Ungaria

Câțiva dintre ultrași au intrat pe suprafața de joc, au aruncat o petardă, iar arbitrul a întrerupt meciul. Cele două echipe au intrat la vestiare și au revenit după ce ostilitățile dintre forțele de ordine și suporteri s-au potolit. Întreruperea a durat aproximativ 45 de minute.

Suporterii violenți au fost evacuați din sală, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene în timpul luptelor.

sursa: captură TV

Ungaria s-a impus în tur, pe teren propriu, cu scorul de 3-2

În partida tur, disputată la Debrecen, Ungaria s-a impus în fața României cu scorul de 3-2. Câștigătoarea jocului de baraj va merge la turneul final continental ce va fi găzduit anul viitor de trei țări: Letonia, Lituania și Slovacia.

16 echipe vor lua startul al Euro 2026: Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Polonia, Slovenia, Croația, Armenia, Portugalia, Spania, Cehia, Franța, Italia și Georgia. Ultimele participante se vor alege dintre câștigătoarele „dublelor” dintre România și Ungaria și Bosnia - Belgia. Belgienii sunt aproape calificați după ce au câștigat cu 7-2 în tur.

