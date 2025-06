Social Legenda tenisului de masă, Dana Dodean Monteiro, retragere spectaculoasă la Arad







O mare campioană, arădeanca Daniela Dodean Monteiro , s-a retras oficial din activitate. Acasă, la Arad. Ultimul meci l-a jucat în Franța, într-o etapă de campionat dintre echipa sa de club, TT Saint Quentin și Clairefontaine. Dana a promis atunci că adevărata retragere și-o va face în fața arădenilor ei.

Dana Dodean, primul certificat de „Fiică a Judeţului Arad”

A fost un sfârșit de săptămână cu emoții la cote maxime pentru marea sportivă Daniela Dodean Monteiro. Pentru a marca un final de carieră spectaculoasă, Consiliul Judeţean i-a acordat, sportivei, Certificatul „Fiică a Judeţului Arad”. Primul de acest fel. „I-am acordat această distincție Danielei Dodean Monteiro, fiindcă ea nu este doar o campioană a sportului. Ci și a caracterului. O fiică a Aradului care a dus numele județului nostru și al României pe cele mai înalte podiumuri internaționale. Este un simbol al eleganței, al puterii feminine și al rădăcinilor solide. Oriunde a jucat, a purtat în suflet Aradul. Și l-a urcat pe podiumurile de premiere. Acum o onorăm nu doar pentru palmaresul ei de campioană, ci fiindcă a ales să fie mentor. Și să transmită generațiilor următoare experiența sa, stilul de viață sănătos și activ și valorile care i-au ghidat viața. Și vreau să-ți mărturisesc, Dana, că, dacă aș fi avut o fată, mi-aș fi dorit să fie ca tine”, a spus Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Vedete la meciul de retragere al Danei Dodean de la Arad

, soțul Joao Monteiro – jucător portughez de top mondial, cu un palmares impresionant în spate, fiica Lara și frații Cristian și Adrian Dodean) cu cea a lumii. Aseară, la Sala Polivalentă, arădenii au asistat la un ultim meci al Danei. Echipa familiei Dodean (Danasoțul Joao Monteiro – jucător portughez de top mondial, cu un palmares impresionant în spate, fiica Lara și frații Cristian și Adrian Dodean) cu cea a lumii.

În echipa lumii au fost: japoneza Aya Umemura (fost număr 11 mondial, fost colegă și antrenoare a Danei), Elizabeta Samara (jucătoare de top mondial, alături de care Dana a luat aurul european de dublu, dar și cu naționala), Adrian Crișan ( fost jucător de excepție al României, fost partener de dublu mixt al Danei) și brazilianca Bianca Borges, jucătoare de perspectivă a lumii, scrie sportarad.

Comitetul Olimpic: "te considerăm o legendă"

„Pentru noi, în lumea olimpică, dincolo de medalii, contează călătoria și emoția, prietenia și excelența. Iar lângă Dana am trăit toate aceste lucruri și stări atât de frumoase, am plâns și ne-am bucurat. Să fim mândri că am avut și avem o asemenea sportivă alături de noi. Bravo, Dana, felicitări din toată inima de la lumea olimpică, te considerăm o legendă!”, a fost mesajul Comitetului Olimpic pentru sportiva arădeană.