România, rating reconfirmat de Moody's. Promisiunile lui Nazare pentru finanțele publice și economia țării

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, afirmă că menținerea încrederii investitorilor depinde de continuarea consecventă a măsurilor fiscale, după ce agenția Moody's a reconfirmat ratingul României, menținând însă perspectiva negativă din cauza riscurilor interne și externe.

„Reconfirmarea ratingului de către Moody's subliniază încă o dată că România se află pe o direcție credibilă de consolidare fiscală, în pofida unui context intern și internațional complex. Această traiectorie nu este lipsită de provocări, iar menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența cu care vom continua consolidarea fiscală.

De aceea, continuăm să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea deficitului, pentru a întări reziliența economiei românești și a oferi predictibilitate cetățenilor și mediului de afaceri. Ajustarea fiscală pe care am început-o nu este doar o măsură de echilibru bugetar, ci un fundament solid pentru creșterea economică sustenabilă a României”, a scris Nazare, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Agenția Moody's a reconfirmat, vineri, 12 septembrie 2025, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, menținând perspectiva negativă.

Ministerul Finanțelor a precizat într-un comunicat că reconfirmarea ratingului este susținută de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelurile ridicate de venit în comparație cu țările din aceeași categorie de rating. Totodată, Moody's subliniază susceptibilitatea ridicată a României la riscuri geopolitice, mai ales din cauza proximității războiului din Ucraina.

Guvernul a adoptat în iulie și septembrie 2025 măsuri de consolidare fiscală care au îmbunătățit perspectivele financiare ale României. Conform Moody's, aceste măsuri combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalele contribuții fiind: creșterea taxei pe valoarea adăugată; menținerea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public.

Ca urmare, deficitul estimat pentru anul 2026 a fost revizuit la 6,1% din PIB, față de 7,7% în luna martie, iar agenția prognozează că traiectoria de ajustare a deficitului va continua și după 2026, conducând la stabilizarea datoriei publice în jurul nivelului de 65% din PIB.

Perspectiva negativă menținută de Moody's reflectă riscurile de implementare ale programului ambițios de consolidare fiscală. Agenția precizează că perspectivele ar putea fi îmbunătățite la stabilă dacă:

-povara datoriei guvernamentale și indicatorii privind sustenabilitatea datoriei evoluează favorabil;

-programul de consolidare fiscală adoptat în iulie și septembrie 2025 este implementat integral și eficient;

-procesul de ajustare fiscală continuă și după 2026.

În schimb, principalul factor care ar putea conduce la înrăutățirea ratingului este neimplementarea programului de consolidare fiscală, ceea ce ar afecta negativ indicatorii fiscali cheie ai României. Riscurile geopolitice și presiunile asupra finanțării deficitului de cont curent pot contribui, de asemenea, la presiuni suplimentare asupra ratingului.

„Decizia Moody's confirmă că Guvernul a luat măsurile corecte pentru stabilizarea traiectoriei fiscal-bugetare și ne dă încredere că putem depăși această perioadă dificilă împreună cu partenerii interni și externi. Rămânem angajați să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea graduală a deficitului, pentru a consolida reziliența economiei românești și a pune bazele unei creșteri economice sănătoase a României”, a declarat Alexandru Nazare.