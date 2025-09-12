BNR: Datoria externă a României a urcat la 220,1 miliarde euro în primele șapte luni

Datoria externă a României a crescut în perioada ianuarie–iulie 2025 cu 15,264 miliarde euro, ajungând la 220,157 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. „În perioada ianuarie - iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15,264 miliarde euro, până la 220,157 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 171,099 miliarde euro la 31 iulie 2025 (77,7% din total), în creştere cu 10,4% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt s-a situat la 49,058 miliarde euro (22,3% din total), în scădere cu 1,7% faţă de 31 decembrie 2024”, se arată în comunicatul BNR.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 17,226 miliarde euro în primele șapte luni ale anului, comparativ cu 14,691 miliarde euro în aceeaşi perioadă din 2024. Structura arată o adâncire a deficitului la bunuri cu 1,942 miliarde euro, în timp ce balanţa serviciilor a consemnat un excedent mai mare cu 330 milioane euro. La veniturile primare s-a înregistrat un minus suplimentar de 96 milioane euro, iar excedentul la veniturile secundare a fost mai mic cu 827 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor s-au ridicat la 4,269 miliarde euro (faţă de 3,244 miliarde euro în ianuarie–iulie 2024). Din această sumă, 2,339 miliarde euro reprezintă participații la capital și profit reinvestit, iar 1,930 miliarde euro sunt credite intragrup.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a coborât la 14,6% în perioada ianuarie–iulie 2025, față de 19,6% pentru anul 2024. În ceea ce privește gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii, acesta s-a situat la 5,6 luni la 31 iulie 2025, în comparație cu 5,7 luni la final de 2024.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculat la valoarea reziduală prin raportare la rezervele valutare ale BNR, a fost de 100,4% la sfârșitul lunii iulie, în creștere ușoară față de 99,1% la 31 decembrie 2024.

Din datele BNR rezultă că ponderea datoriilor pe termen lung rămâne dominantă, cu peste trei sferturi din total, în timp ce datoria pe termen scurt se află pe un trend descendent. Creșterea accentuată a deficitului de cont curent, coroborată cu un nivel mai mare al investițiilor străine directe, conturează tabloul economiei externe a României în primele șapte luni din 2025.