România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a volumului vânzărilor cu amănuntul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în iulie 2026, cu un recul de 5,7% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit Eurostat.

La nivelul UE, comerțul cu amănuntul a crescut cu 1%, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Datele arată o evoluție nefavorabilă pentru piața românească, în contrast cu majoritatea statelor membre. Germania a raportat o scădere anuală de 2,5%, Italia de 1%, iar Spania de 0,7%. În schimb, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Cipru, cu 8,6%, Letonia, cu 7,1%, și Suedia, cu 6,4%.

În iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, volumul comerțului cu amănuntul, ajustat în funcție de efectele calendaristice, a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană.

La nivel european, creșterea a fost susținută de mai multe categorii de produse. În zona euro, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,6%, iar cele de produse nealimentare, cu excepția carburanților auto, au avansat cu 0,2%. În schimb, vânzările de carburanți auto în magazine specializate au scăzut cu 3,1%.

În Uniunea Europeană, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,3%, iar cele de produse nealimentare au avansat cu 0,9%. Vânzările de carburanți auto au scăzut cu 2%.

Față de iunie 2026, volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană. În luna precedentă, indicatorul crescuse cu 0,2% în ambele regiuni.

Cele mai mari scăderi lunare au fost raportate în Germania, cu 3,4%, Spania, cu 0,9%, precum și Italia și Polonia, ambele cu 0,3%. La polul opus, Letonia a înregistrat o creștere de 2,5%, Cipru de 2%, iar Luxemburg de 1,8%.

În România, datele publicate de Institutul Național de Statistică indică, pentru iulie, o creștere de 7% a volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul față de iunie, ca serie brută. Comparativ cu iulie 2025, însă, INS a raportat un recul de peste 6%, pe fondul scăderii vânzărilor de carburanți.

Evoluția anuală arată că piața românească a avut o performanță mai slabă decât media europeană în iulie. Diferența dintre creșterea de 1% la nivelul UE și scăderea de 5,7% din România evidențiază un recul de 6,7 puncte procentuale față de media blocului comunitar.

Totuși, comparația dintre datele lunare și cele anuale trebuie făcută cu atenție. Creșterea înregistrată de România față de iunie nu contrazice scăderea anuală, deoarece cele două statistici măsoară perioade diferite și folosesc ajustări distincte.