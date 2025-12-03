România, aniversată la Bruxelles cu Grupul PPE. Rareș Bogdan: Dacă țară nu e, nimic nu e!

Europarlamentarul Rareș Bogdan anunță, într-o postare pe Facebook, că România a fost aniversată la Bruxelles cu ajutorul grupului PPE din Parlamentul European.

Politicianul român a trecut în revistă principalele momente ale aniversării României în capitala Uniunii Europene.

„Chiar acum, în Bruxelles: continuăm aniversarea Marii Uniri prin proiecția de gală a documentarului „Coroana României”, realizat de George Grigoriu.

Am organizat acest eveniment cu sprijinul EPP Group și al Ambasadei României”, a scris europarlamentarul.

El a precizat că la evenimentul de marcare a Zilei Naționale a României au participat „invitați din toate zonele politice, căci vorbim despre Unire”.

Alături de politicienii români, la evenimentul de aniversare a României organizat cu ajutorul Grupului PPE a participat și „un grup de primari din Republica Moldova, însoțiți de deputatul Sergiu Lazarencu, fost ministru al Mediului”.

De asemenea, la eveniment au participat și „organizații de români din Belgia și Olanda. Și tineri atât de harnici, fără de care nicio instituție europeană nu ar putea exista”, după cum a scris eurodeputatul PPE Rareș Bogdan.

„Am rostit cu toții, cu voce tare, gândindu-ne la țara noastră unică, binecuvântată și apărată de Dumnezeu, „Tatăl nostru”, soprana Elina Velica a intonat imnul, iar un grup de studenți de la UNATC a rostit/cântat/dansat un moment original „Maria Tănase”, care ne-a făcut pe mulți să ne întrebăm oare de ce ne risipim energia atacându-ne, în loc să ne dăm binețe…”, a mai scris politicianul român.

El a avut cuvinte de laudă și pentru documentarul „Coroana României”. „Iar filmul, un documentar de artă, menit să ne spună că suntem mari, că suntem curajoși deoarece nu abandonăm lupta, ne-a arătat ce personalități incredibile au fost Regele Ferdinand și Regina Maria”.

La finalul postării, Rareș Bogdan a mulțumit tuturor celor care au contribuit la reușita momentului de marcare a Zilei Naționale a României organizat cu sprijinul PPE. „Mulțumesc, doamnă ambasador Andreea Păstârnac, mulțumesc, George Grigoriu! Mulțumesc tuturor celor care au venit să ne bucurăm împreună de Ziua României”.

„Căci dacă țară nu e, nimic nu e!”, se încheie postarea lui Rareș Bogdan.