Rogobete, despre rețeaua azilelor din Bihor

În contextul anchetei desfășurate de DIICOT în cazul lui Viorel Pașca, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că Ministerul Sănătății a sesizat Parchetul General în urma controalelor efectuate anul trecut, după un incident petrecut în județul Mehedinți. Precizarea vine după ce Viorel Pașca a susținut că ancheta procurorilor a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de ministrul Sănătății de la acel moment.

Alexandru Rogobete susține că instituțiile statului și-au făcut datoria și a criticat reacțiile apărute în mediul online după descinderile DIICOT.

„Văd că este multă supărare în bula virtualǎ mesianică după descinderile DIICOT de la Bihor. Și mă întreb: de ce? Justiția nu trebuie să își facă datoria peste tot, indiferent despre ce județ este vorba?”, a scris acesta.

Fostul ministru a reamintit că, în perioada în care conducea Ministerul Sănătății, a dispus controale după incidentul produs într-un spital din sudul țării, iar verificările au scos la iveală legături cu persoane transferate către centre administrate de Viorel Pașca.

„În iulie anul trecut, când eram ministrul Sănătății, în urma unui incident petrecut într-un spital din alt județ din sudul țării, am dispus trimiterea Inspecției Sanitare de Stat și a Corpului de Control al Ministerului Sănătății pentru verificări. În timpul acestor controale au apărut inclusiv legături cu pacienți transferați către centre din județul Bihor, administrate de persoana despre care se discută astăzi”, a continuat el.

Rogobete a adăugat că Ministerul Sănătății nu avea competențe pentru a ancheta activitatea unei persoane fizice, motiv pentru care a fost organizat un control comun împreună cu Ministerul Muncii, fiecare instituție acționând în limitele atribuțiilor legale.

„Am extins verificările în limitele competențelor Ministerului Sănătății. Evident, ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activități care nu țin direct de acordarea serviciilor medicale. (…) La final rapoartele Corpului de Control și ale Inspecției Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General și DIICOT”, a mai spus acesta.

Fostul ministru susține că este împăcat de decizia luată în urmă cu aproape un an.

„La aproape un an de la acele verificări, justiția își urmează cursul. Exact așa trebuie să funcționeze un stat de drept. Mă bucur că atunci am avut curajul să acționăm, chiar dacă eram la început de mandat”, mai afirmă el.

Totodată, fostul ministru a susținut că România are nevoie de investiții în acest sector destinat persoanelor vulnerabile.

„România are nevoie de investiții serioase în centre de paliație, în servicii pentru persoanele vârstnice și în centre dedicate persoanelor vulnerabile. Nevoile sunt mult mai mari decât capacitatea actuală a sistemului, iar aici trebuie să ne concentrăm eforturile. Dacă există vinovați, ei trebuie să răspundă în fața legii, indiferent cine sunt și indiferent pe cine incomodează”, a încheiat el.

Ancheta DIICOT vizează o rețea care ar fi funcționat ani la rând în județul Bihor, unde sute de persoane vulnerabile ar fi fost cazate în imobile fără autorizațiile prevăzute de lege.

Procurorii susțin că reprezentanții grupării ar fi obținut sume importante din donații și din indemnizațiile beneficiarilor, în timp ce persoanele aflate în grijă ar fi fost ținute în condiții improprii și fără îngrijirea necesară.