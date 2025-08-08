Sport

Robert Vișan, impresarul apropiat de frații Becali, a murit la 48 de ani

Robert Vișan, impresarul apropiat de frații Becali, a murit la 48 de ani
Robert Vișan, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc și colaborator apropiat al fraților Giovanni și Victor Becali, s-a stins din viață pe 8 august 2025, în urma unei forme agresive de cancer.

Robert Vișan, impresarul din umbră care a influențat fotbalul românesc

Activ în culisele transferurilor fotbalistice de peste un deceniu, Robert Vișan a fost mai mult decât un agent, a fost un strateg al pieței de jucători, un negociator respectat și un om de încredere pentru fotbaliști, cluburi și alți impresari.

A deținut o poziție-cheie în firma de impresariat Becali Sport, unde era acționar și colaborator apropiat al fraților Becali, fiind implicat în transferuri importante pe piața internă și internațională.

Impresarul a avut o apariție publică în mai

Vișan a avut o apariție publică în luna mai a acestui an, în cadrul unui interviu acordat postului Digi Sport, în care comenta posibile mutări ale unor tineri jucători români.

Fotbal

Atunci, a vorbit despre anumiți jucători printre care i-a numit pe Andrei Borza, Baiaram și Octavian Popescu ca fiind printre cei mai promițători jucători de export, dar și despre oportunitatea ca fostul internațional Cristi Chivu să revină în fotbalul românesc în postura de antrenor.

Carieră internațională și jucători de top în portofoliu

Înainte de colaborarea cu Becali Sport, Robert Vișan a lucrat cu influentul agent israelian Pini Zahavi, unul dintre cei mai puternici impresari din fotbalul mondial. Această experiență i-a oferit acces la o rețea extinsă de contacte internaționale și i-a consolidat reputația în industrie, potrivit gsp.ro

Printre jucătorii importanți din portofoliul lui Vișan se numără Amadou Diawara, mijlocaș cu experiență în Serie A, care a evoluat la Bologna, Napoli și AS Roma. De asemenea, Vișan a fost implicat în negocierea mai multor contracte pentru fotbaliști tineri care au plecat din România în campionate din Italia, Belgia și Franța. Dispariția sa bruscă lasă un gol greu de umplut într-o piață competitivă și în plină transformare.

