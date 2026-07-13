Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până marți dimineață, pentru râuri din șase județe. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri de debite și depășirea cotelor de atenție.

Potrivit INHGA, avertizarea este în vigoare în intervalul 13 iulie, ora 13:00 – 14 iulie, ora 09:00.

Specialiștii estimează că, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Codul galben vizează râurile din bazinele hidrografice Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova și Buzău, respectiv sectoare aflate în județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău.

De asemenea, fenomene hidrologice periculoase sunt estimate și pe râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu precipitații abundente.

Marți, vremea se va încălzi în întreaga țară, iar în vest și în sud valorile termice vor deveni specifice unei zile călduroase. Totuși, instabilitatea atmosferică va persista, astfel că după-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Cele mai accentuate fenomene de instabilitate sunt prognozate în Maramureș, estul Transilvaniei, Moldova și în cea mai mare parte a zonelor montane. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 5 și 15 litri pe metru pătrat, însă pe arii restrânse pot depăși 20-25 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară vor apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată, în special în Dobrogea și Muntenia, dar izolat și în restul teritoriului. În aceste zone, cantitățile de apă vor fi, în general, de până la 10 l/mp.

Vântul va sufla mai intens pe crestele montane, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot ajunge la 60-70 km/h. În timpul averselor, intensificări temporare ale vântului vor fi resimțite și în alte regiuni, cu viteze de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, unde și disconfortul termic va fi în creștere. Minimele se vor situa între 11-12 grade în depresiunile din estul Carpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.