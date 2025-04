Social Restructurări masive la Ministerul Dezvoltării. Sute de angajați, trimiși acasă







Ministerul Dezvoltării va fi reorganizat, plan care va atrage o serie de restructurări masive. Potrivit ministrului Cseke Attila, peste 500 de posturi, inclusiv funcții de conducere, vor fi eliminate. De asemenea, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și Institutul Național de Administrație (INA) vor fi desființate, iar atribuțiile acestora vor fi preluate de minister.

Restructurări la nivelul Ministerului Dezvoltării. Planul anunțat de Cseke Attila

Prin aceste măsuri, 22,6 milioane de lei vor fi economisiți anual. Ministrul Dezvoltării a subliniat că a achitat datoriile lăsate de vechea conducere, care se ridicau la 6,7 miliarde de lei. Concret, restructurările fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a cheltuielilor.

„În primele 100 de zile de mandat de ministru am achitat toate datoriile moştenite, în valoare de 6,7 miliarde de lei, am stabilit criterii de prioritizare a investiţiilor transparente pentru beneficiari şi constructori, am dublat gradul de absorbţie a fondurilor europene din PNRR, am impus respectul statului pentru cetăţean prin desfiinţarea unor tarife percepute de la cetăţeni pentru servicii publice şi am revitalizat programul pentru siguranţa seismică şi cel de construire de creşe pentru sprijinirea familiilor, iar acum eficientizăm Ministerul Dezvoltării”, a explicat ministrul.

Două instituții publice, desființate

Potrivit oficialului, ministerul trece printr-un proces de eficientizare. Acesta include și desființarea unor instituții publice.

„Prin această măsură reducem personalul cu peste 16%, tăiem 512 posturi, din care 74 sunt ocupate, desfiinţăm inclusiv 21 de posturi de conducere şi reducem Consiliile de Administraţie cu două treimi”, a explicat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a precizat că numărul posturilor din minister, inclusiv cele din Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și Institutul Național de Administrație (INA), ar urma să scadă de la 966 la 808. De asemenea, în Consiliile de Administrație ale ANL, Companiei Naționale de Investiții (CNI) și Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), numărul salariaților va fi redus de la 27 la 10.

Alte măsuri

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și Institutul Național de Administrație (INA) vor fi absorbite de minister, care va prelua și atribuțiile acestora.

Compania Națională de Investiții (CNI), care gestionează cele mai mari proiecte de dezvoltare din România, va avea parte de modificări la nivelul salarizării.

Salariile directorilor de la Compania Națională de Investiții (CNI) vor fi aliniate grilei bugetare, iar sporurile de vechime și conducere nu vor putea depăși 40% din salariul de bază.

În plus, primele anuale vor fi limitate la două salarii brute.

„Nici în Ministerul Dezvoltării şi nici în instituţiile din subordine, nu au existat şi nu există prime de pensionare. Acestea au existat până acum doar la CNI, dar le desfiinţăm”, a adăugat ministrul Dezvoltării.

Restructurări la Ministerul Dezvoltării

ANL va fi desființată, iar ministerul va prelua sarcinile legate de construirea locuințelor sociale.

Cseke Attila a subliniat că Ministerul Dezvoltării derulează deja investiții în acest domeniu cu o eficiență de zece ori mai mare decât ANL, având un număr mai mic de angajați.

„Construirea de locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale şi de necesitate, cele de serviciu destinate medicilor şi profesorilor, dar şi cele pentru comunitățile de rromi a fost şi rămâne o prioritate pentru Guvern şi pentru Ministerul Dezvoltării şi este de aşteptat să fie o prioritate şi la nivel de UE, având în vedere că avem, pentru prima dată, un comisar european responsabil de locuire” a spus oficialul.

Proiectele aflate în desfășurare, lăsate în grija autorităților locale

Pentru a asigura continuitatea lucrărilor, proiectele aflate în execuție vor fi predate autorităților publice locale, iar ministerul va rămâne principalul finanțator.

Din actualul personal al ANL, doar 50 de posturi vor fi preluate de minister, prin concurs dacă va exista o suprasolicitare, în timp ce 74 de posturi ocupate, alături de cele vacante, vor fi eliminate. Posturile de conducere vor fi desființate automat odată cu reorganizarea.

Institutul Național de Administrație (INA), responsabil de formarea funcționarilor publici, va fi absorbit de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit oficialului, istemul actual de formare profesională are nevoie de o regândire, iar până în 2026 va fi lansat un nou concept educațional în acest domeniu.

Cseke Attila a reamintit că, într-un mandat anterior, a reorganizat și Inspectoratul de Stat în Construcții, o altă instituție subordonată ministerului. În termen de 15 zile de la adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului care va reglementa aceste măsuri, va fi emisă și Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.