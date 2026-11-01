Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova ar putea scăpa de dificultățile întâmpinate atunci când vor să închirieze sau să conducă mopede în străinătate. Autoritățile pregătesc un nou model de permis internațional de conducere. Documentul va include și categoria AM, destinată mopedelelor.

Proiectul de hotărâre de Guvern care prevede modificarea documentului a fost supus consultărilor publice. Schimbarea urmărește să asigure recunoașterea oficială peste hotare a dreptului de a conduce vehicule din această categorie. În prezent, absența categoriei AM din permisul internațional poate crea probleme pentru șoferii moldoveni în anumite state. Dificultățile pot apărea inclusiv atunci când aceștia încearcă să închirieze un moped în timpul unei călătorii.

Modificarea propusă vine să rezolve o neconcordanță între documentele de conducere emise în Republica Moldova. Categoria AM este prevăzută în permisul național, însă nu apare în actualul model de permis internațional.

Această diferență poate crea situații neplăcute pentru persoanele care călătoresc în afara țării. Chiar dacă dețin dreptul de a conduce mopede în Republica Moldova, șoferii pot întâmpina dificultăți în statele care solicită un document internațional cu informațiile corespunzătoare.

Prin noul format, autoritățile urmăresc să alinieze informațiile din permisul internațional la categoriile existente în documentele naționale. Astfel, dreptul de a conduce mopede va putea fi menționat și în documentul destinat utilizării peste hotare.

Noul permis internațional va fi realizat sub forma unei broșuri cu mai multe pagini. Paginile interioare vor include informații în opt limbi, pentru a facilita verificarea documentului de către autoritățile din alte state.

Este vorba despre limbile română, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză și franceză.

Formatul multilingv este menit să faciliteze utilizarea documentului în timpul călătoriilor și să permită identificarea mai ușoară a categoriilor de vehicule pentru care titularul are dreptul să conducă.

Autoritățile precizează însă că permisul internațional nu va înlocui documentul național. Cele două acte vor trebui prezentate împreună. Prin urmare, șoferii vor putea utiliza permisul internațional doar dacă dețin și un permis național valabil.

Permisul internațional va putea fi emis pentru o perioadă de cel mult trei ani. Valabilitatea sa nu va putea depăși însă termenul de valabilitate al permisului național de conducere.

Cu alte cuvinte, dacă permisul național expiră înainte de împlinirea celor trei ani, documentul internațional nu va putea fi folosit după expirarea celui național.

Permisele internaționale eliberate conform modelului actual nu vor deveni automat nevalabile odată cu introducerea noului format. Acestea își vor păstra valabilitatea până la data expirării înscrisă în document.

Tranziția la noul model este planificată cel târziu până la 1 ianuarie 2027. Data exactă la care va începe eliberarea noilor documente nu a fost stabilită deocamdată.

Eliberarea permiselor internaționale în noul format va fi asigurată de Agenția Servicii Publice (ASP). Instituția va fi responsabilă și de producerea documentelor.

Potrivit proiectului, cheltuielile pentru realizarea noilor permise vor fi acoperite din mijloacele proprii ale Agenției Servicii Publice. Autoritățile susțin că schimbarea nu va necesita alocarea unor fonduri suplimentare din bugetul de stat.

Proiectul de hotărâre de Guvern se află în etapa consultărilor publice. După finalizarea acestei proceduri și aprobarea documentului, autoritățile vor putea stabili calendarul concret pentru trecerea la noul model.