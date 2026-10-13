Republica Moldova. Pasagerii care rămân fără zbor sau ajung la destinație cu întârziere vor putea alege cum primesc despăgubirile. Companiile aeriene nu vor mai putea oferi vouchere sau credite în conturile clienților fără acordul acestora. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Potrivit proiectului, pasagerii vor putea primi compensațiile în numerar, prin transfer bancar, ordin de plată sau cec bancar. Dacă o companie aeriană dorește să ofere o altă formă de compensare, va avea nevoie de acordul expres, prealabil și scris al persoanei afectate.

Astfel, operatorii nu vor putea înlocui despăgubirile financiare cu vouchere sau credite în conturile utilizatorilor fără consimțământul acestora. Proiectul interzice și regulamentele interne ale companiilor aeriene care limitează drepturile pasagerilor. Orice clauză care contravine normelor în vigoare va fi considerată ilegală.

Prin această măsură, autoritățile vor să împiedice companiile să stabilească reguli proprii care oferă pasagerilor condiții mai puțin avantajoase decât cele prevăzute de lege.

Proiectul prevede și clarificarea dreptului la compensații financiare pentru pasagerii ale căror zboruri ajung la destinație cu o întârziere de cel puțin trei ore.

Potrivit MIDR, acest drept este deja recunoscut în practică. Totuși, legislația actuală nu îl reglementează suficient de clar.

În ultimul an, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a înregistrat șapte petiții privind compensarea întârzierilor de zbor. Două decizii adoptate în aceste cazuri au fost contestate. Una dintre cauze a ajuns în instanță.

Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc să clarifice regulile și să reducă neînțelegerile dintre pasageri și companiile aeriene.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că proiectul urmărește alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor aerieni.

Potrivit instituției, modificările nu vor necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. De asemenea, acestea nu vor introduce obligații noi pentru companiile aeriene, ci vor clarifica modul de aplicare a celor existente.

Noile reguli vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, dacă proiectul va fi aprobat de Guvern.

Între timp, traficul aerian din Republica Moldova continuă să crească. Peste 761.000 de pasageri au călătorit cu avionul din și spre țară în luna septembrie. Numărul este cu aproximativ 18% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai solicitată destinație a fost Antalya, cu peste 119.000 de pasageri. Istanbul s-a clasat pe locul al doilea, cu peste 65.000 de pasageri. Pe locul al treilea s-a situat Tel Aviv, cu peste 31.000 de pasageri.

În topul destinațiilor preferate s-au mai regăsit Londra, cu aproximativ 31.000 de pasageri, Sharm El Sheikh, cu peste 25.000, și Heraklion, cu peste 24.000.

Datele Autorității Aeronautice Civile arată că cele mai mari creșteri ale numărului de pasageri, comparativ cu septembrie 2025, au fost înregistrate pe ruta Tel Aviv. Aici, traficul a crescut cu peste 39%.

Pe ruta spre Sharm El Sheikh, creșterea a fost de aproximativ 22%. Pentru Istanbul, aceasta a fost de circa 13%, iar pentru Heraklion, de 7%.

În septembrie au fost înregistrate 4.936 de mișcări de aeronave. Numărul este cu peste 5% mai mare față de aceeași lună a anului trecut.

În ceea ce privește punctualitatea, 77% dintre cele 2.469 de aterizări au fost efectuate la timp. La decolări, rata punctualității a fost de 80%, dintr-un total de 2.465 de curse.