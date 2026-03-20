Republica Moldova lovește propaganda pro-Kremlin. Jurnaliști și artiști ruși, sancționați

Repubica Moldova. Șase personalități cunoscute din media și cultura rusă au fost incluse pe lista sancțiunilor aplicate pentru susținerea propagandei pro-Kremlin și a războiului din Ucraina. Măsura, publicată în Monitorul Oficial, reflectă extinderea regimului de restricții în contextul alinierii la deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Modificările au fost aprobate printr-un ordin semnat de viceprim-ministrul Mihail Popșoi pe 9 martie 2026 și vizează persoane descrise ca fiind implicate în manipulare informațională, dezinformare și promovarea mesajelor pro-război.

Decizia este în concordanță cu hotărârea Consiliului Uniunii Europene din 29 ianuarie 2026, care prevede sancționarea persoanelor implicate în activități destabilizatoare, inclusiv propagandă și ingerințe informaționale.

Potrivit documentului, persoanele incluse sunt considerate responsabile de susținerea sau promovarea unor acțiuni care subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Pe lista sancțiunilor au fost incluși prezentatori TV, jurnaliști și reprezentanți ai culturii ruse, cunoscuți pentru pozițiile lor publice în sprijinul Kremlinului.

Dmitrii Guberniev, prezentator TV și comentator sportiv, consilier al conducerii canalului „Russia” și al ministrului sportului din Federația Rusă. Potrivit documentului, și-a folosit popularitatea pentru a promova propaganda rusă, a susținut anexarea Crimeii și a participat la manifestații pro-război, fiind inclus și în echipa de susținători ai lui Vladimir Putin la alegerile din 2024.

Ekaterina Andreeva, figura centrală a emisiunii „Vremya” de pe „Pervîi Kanal” din 1997. Conform documentului, difuzează constant mesaje de propagandă privind războiul din Ucraina, susține regimul de la Kremlin și a moderat în repetate rânduri emisiuni cu participarea lui Vladimir Putin.

Maria Sittel, prezentatoare a programului „Vesti” și președinta organizației „Uniunea Femeilor din Rusia”. A participat la evenimente de propagandă în ultimii ani și figurează pe lista celor considerați promotori ai războiului.

Pavel Zarubin — jurnalist și coprezentator al emisiunii „Moscova. Kremlin. Putin”. Este cunoscut pentru interviurile realizate cu liderul rus după declanșarea invaziei și pentru mesajele considerate dezinformatoare despre Ucraina.

Roman Ciumakov — actor și cântăreț care, potrivit documentului, a sprijinit activ armata rusă, inclusiv prin vizite pe front, campanii de colectare de fonduri și mesaje publice de susținere a războiului.

Serghei Polunin — dansator de balet născut în Ucraina, care și-a exprimat public sprijinul pentru armata rusă și a participat la acțiuni și emisiuni de promovare a mesajelor Kremlinului.