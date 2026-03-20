Republica Moldova lovește propaganda pro-Kremlin. Jurnaliști și artiști ruși, sancționați
- Sanda Frunze
- 20 martie 2026, 10:17
Repubica Moldova. Șase personalități cunoscute din media și cultura rusă au fost incluse pe lista sancțiunilor aplicate pentru susținerea propagandei pro-Kremlin și a războiului din Ucraina. Măsura, publicată în Monitorul Oficial, reflectă extinderea regimului de restricții în contextul alinierii la deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Modificările au fost aprobate printr-un ordin semnat de viceprim-ministrul Mihail Popșoi pe 9 martie 2026 și vizează persoane descrise ca fiind implicate în manipulare informațională, dezinformare și promovarea mesajelor pro-război.
Decizia este în concordanță cu hotărârea Consiliului Uniunii Europene din 29 ianuarie 2026, care prevede sancționarea persoanelor implicate în activități destabilizatoare, inclusiv propagandă și ingerințe informaționale.
Potrivit documentului, persoanele incluse sunt considerate responsabile de susținerea sau promovarea unor acțiuni care subminează suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Cine sunt persoanele incluse pe lista sancțiunilor
Pe lista sancțiunilor au fost incluși prezentatori TV, jurnaliști și reprezentanți ai culturii ruse, cunoscuți pentru pozițiile lor publice în sprijinul Kremlinului.
Dmitrii Guberniev, prezentator TV și comentator sportiv, consilier al conducerii canalului „Russia” și al ministrului sportului din Federația Rusă. Potrivit documentului, și-a folosit popularitatea pentru a promova propaganda rusă, a susținut anexarea Crimeii și a participat la manifestații pro-război, fiind inclus și în echipa de susținători ai lui Vladimir Putin la alegerile din 2024.
Ekaterina Andreeva, figura centrală a emisiunii „Vremya” de pe „Pervîi Kanal” din 1997. Conform documentului, difuzează constant mesaje de propagandă privind războiul din Ucraina, susține regimul de la Kremlin și a moderat în repetate rânduri emisiuni cu participarea lui Vladimir Putin.
Maria Sittel, prezentatoare a programului „Vesti” și președinta organizației „Uniunea Femeilor din Rusia”. A participat la evenimente de propagandă în ultimii ani și figurează pe lista celor considerați promotori ai războiului.
Pavel Zarubin — jurnalist și coprezentator al emisiunii „Moscova. Kremlin. Putin”. Este cunoscut pentru interviurile realizate cu liderul rus după declanșarea invaziei și pentru mesajele considerate dezinformatoare despre Ucraina.
Roman Ciumakov — actor și cântăreț care, potrivit documentului, a sprijinit activ armata rusă, inclusiv prin vizite pe front, campanii de colectare de fonduri și mesaje publice de susținere a războiului.
Serghei Polunin — dansator de balet născut în Ucraina, care și-a exprimat public sprijinul pentru armata rusă și a participat la acțiuni și emisiuni de promovare a mesajelor Kremlinului.
Ce presupun sancțiunile
Decizia de includere a celor șase persoane pe lista sancțiunilor vine în continuarea măsurilor adoptate anterior la nivel european. Acestea au fost vizate inițial prin hotărârea Consiliului Uniunii Europene din 29 ianuarie 2026, luată ca reacție la intensificarea activităților hibride ale Federației Ruse, în special a campaniilor de manipulare informațională și a ingerințelor externe îndreptate împotriva UE și a partenerilor săi.
Cadrul sancțiunilor europene și măsurile aplicate
Persoanele incluse pe listă sunt supuse unor măsuri restrictive care prevăd înghețarea activelor deținute în statele care aplică sancțiunile. În același timp, cetățenilor și companiilor din Uniunea Europeană le este interzis să le pună la dispoziție fonduri sau alte resurse economice. De asemenea, în cazul persoanelor fizice se aplică interdicții de intrare și tranzit pe teritoriul Uniunii Europene.
Cadrul general de sancțiuni a fost instituit de Consiliul UE în octombrie 2024, având ca obiectiv sancționarea persoanelor implicate în acțiuni ale autorităților ruse care subminează valorile fundamentale, securitatea și stabilitatea Uniunii Europene și ale statelor membre. Ulterior, în mai 2025, acest mecanism a fost extins pentru a permite inclusiv sancționarea activelor corporale asociate activităților destabilizatoare și suspendarea licențelor de difuzare ale canalelor media ruse implicate în dezinformare.
Reprezentanții Uniunii Europene au subliniat în repetate rânduri că acțiunile ostile ale Federației Ruse s-au intensificat odată cu declanșarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei și avertizează că acestea ar putea continua și în perioada următoare. În acest context, statele membre sunt pregătite să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a contracara astfel de amenințări.
