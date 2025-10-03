Regele Charles anunță închiderea unei reședințe regale emblematice

Reședința Highgrove House și grădinile sale spectaculoase se pregătesc să își închidă porțile până în 2026, după încheierea sezonului de toamnă. Decizia Majestății Sale, Regele Charles, a fost anunțată printr-o postare oficială pe pagina de Instagram a domeniului, însoțită de imagini superbe surprinse în grădinile regale. „Astăzi încep Plimbările de Toamnă, iar vizitatorii sunt invitați să descopere frumusețea anotimpurilor în schimbare la Highgrove”, se arată în mesajul transmis de echipa regelui pe Instagram.

Reședința Highgrove și grădinile sale își vor închide porțile la finalul acestui sezon și nu vor mai fi accesibile publicului până în anul 2026. Echipa regelui Charles pregătește închiderea domeniului Highgrove House and Gardens odată cu încheierea programului de vizitare pentru acest an. Luni, pe contul oficial de Instagram al domeniului, a fost publicat un clip care surprinde imagini spectaculoase din grădinile învăluite în culorile toamnei.

Cei care doresc să viziteze proprietatea mai au la dispoziție doar câteva zile în luna octombrie, înainte ca accesul să fie suspendat până în 2026. Clipul, care a strâns aproape 900 de aprecieri pe Instagram, prezintă peisaje în nuanțe arămii, tipice sezonului rece.

În descrierea postării, echipa a anunțat începutul programului „Plimbările de Toamnă”, invitând vizitatorii să descopere frumusețea grădinilor în această perioadă. „Mai sunt disponibile câteva bilete, atât pentru Plimbările de Toamnă (care includ scones dulci sau sărate, servite cu ceai sau cafea), cât și pentru Plimbările de Toamnă cu prânz (cu un meniu de două feluri în restaurantul nostru Orchard Room). Vizitați linkul din bio pentru rezervări”, se precizează în mesajul publicat.

Vizitatorii care au avut ocazia să ajungă la Highgrove în acest sezon au lăudat în număr mare frumusețea domeniului și atmosfera de poveste a grădinilor. Tururile ghidate se desfășoară în intervale stabilite între aprilie și septembrie, în timp ce plimbările tematice de primăvară au loc în lunile martie–aprilie, iar cele de toamnă, în septembrie și octombrie.

Comentariile postate pe Instagram reflectă entuziasmul vizitatorilor. „Am fost astăzi, a fost superb, cu razele soarelui printre copaci. Și cafeaua și scones-urile au fost excelente. Un adevărat răsfăț!”, a scris unul dintre participanți. Un alt vizitator a notat: „Am petrecut o după-amiază minunată la Highgrove”, iar un al treilea a rezumat experiența în câteva cuvinte: „Atât de frumos!!”.

Domeniul Highgrove a intrat în posesia Regelui Charles în anul 1980, iar de atunci reședința și grădinile sale au fost remodelate în detaliu, sub îndrumarea directă a monarhului. La momentul preluării, proprietatea era modestă — cu o mică grădină de legume neîngrijită, câțiva stejari bătrâni, terenuri de pășunat și o zonă împădurită invadată de vegetație.

În prezent, datorită eforturilor susținute ale unei echipe dedicate, Highgrove găzduiește o serie de grădini interconectate, fiecare inspirată de pasiunile și valorile Regelui Charles. Domeniul atrage anual aproximativ 40.000 de vizitatori, devenind un reper al designului peisagistic britanic.

Înainte de a deveni reședință regală, Highgrove a fost locuința lui Maurice Macmillan, fiul fostului prim-ministru britanic Harold Macmillan, care a condus guvernul Marii Britanii în anii 1950 și la începutul anilor 1960. Astfel, proprietatea rămâne un loc încărcat de istorie, simbol al tradiției, al respectului față de natură și al pasiunii pentru grădinărit care îl caracterizează pe Regele Charles.