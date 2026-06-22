Reformă constituțională în Ungaria. Guvernul pregătește înlocuirea președintelui

Reformă constituțională în Ungaria. Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat luni, în Parlament, că executivul de la Budapesta va promova un amendament constituțional care va duce la încetarea mandatului președintelui Tamas Sulyok. Anunțul face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme constituționale și legislative pe care guvernul intenționează să le lanseze în această toamnă.

În discursul susținut în Parlament, premierul Peter Magyar a declarat că executivul va iniția procedurile necesare pentru încheierea mandatului actualului președinte al Ungariei.

''Vom iniţia încheierea mandatului preşedintelui în funcţie, ca parte a 'operaţiunii de epurare'. A doua zi după ce amendamentele constituţionale intră în vigoare, mandatul lui Tamas Sulyok se va încheia, punct'', a afirmat Magyar.

Șeful guvernului de la Budapesta a declarat că reforma constituțională face parte dintr-un plan mai amplu care include măsuri juridice, economice și politice destinate combaterii corupției.

Peter Magyar a afirmat că noua Constituție va fi supusă votului popular, iar ulterior Parlamentul va desemna un nou președinte al țării.

„Ungaria are nevoie de o constituţie pe care poporul ungar, indiferent de afilierea politică, o poate numi a sa'', a explicat Peter Magyar.

Premierul a susținut că țara are nevoie de un document fundamental care să depășească ciclurile politice și schimbările de guvern. Potrivit planului prezentat, reforma constituțională ar urma să fie lansată în toamna acestui an.

Guvernul intenționează să opereze și modificări privind statutul judecătorilor Curții Constituționale. Printre măsurile anunțate se află introducerea unei limite maxime de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii acestei instanțe. Potrivit lui Peter Magyar, schimbarea ar urma să conducă la încheierea mandatului lui Peter Polt în funcția de președinte al Curții Constituționale. De asemenea, executivul dorește limitarea duratei maxime a mandatului parlamentarilor la 12 ani.

În cadrul discursului, premierul ungar a declarat că noile măsuri au ca obiectiv eliminarea influenței grupurilor pe care le consideră responsabile pentru problemele din administrație și economie. Guvernul îi va elibera „pe oameni de mafia politică şi economică care ne-a prădat ţara, ne-a ameninţat cetăţenii şi le-a făcut viaţa insuportabilă'”, a afirmat şeful executivului.

El a adăugat că este nevoie de măsuri ''cu maximă hotărâre şi severitate în fiecare domeniu''.

Peter Magyar a invocat și experiența Italiei în lupta împotriva criminalității organizate, amintind de evenimentele petrecute la începutul anilor '90.

„Asta a condus la noi legi şi instituţii în 1992”, a continuat Magyar, referindu-se la schimbările adoptate în Italia după asasinarea unui judecător și a unui procuror.

Premierul ungar a susținut însă că situația din Ungaria trebuie abordată înainte ca problemele să ajungă la un nivel similar.