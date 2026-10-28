Premierul Luca Niculescu a anunțat că va analiza situația finanțelor publice și posibilitatea unei rectificări bugetare, fără să confirme informațiile apărute pe surse privind modificarea bugetului. Șeful Executivului urmează să discute miercuri cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre prioritățile economice, în condițiile în care Guvernul trebuie să stabilească și calendarul unei eventuale majorări a salariului minim.

Evaluarea situației bugetare va fi făcută în paralel cu analiza indicatorilor economici. Luca Niculescu a evitat să avanseze un scenariu privind rectificarea, explicând că dorește să consulte mai întâi datele referitoare la finanțele statului.

Premierul a fost întrebat despre informațiile apărute în spațiul public cu privire la o posibilă rectificare bugetară.

Luca Niculescu a refuzat să confirme scenariile prezentate pe surse și a anunțat că va examina miercuri dimineață situația financiară a statului.

„Nu comentez știri pe surse. Mi se pare logic să știm cum stăm cu finanțele țării. Mâine dimineață mă voi apleca asupra acestui subiect. Și rectificarea, și situația economică, în paralel”, a declarat Luca Niculescu.

Șeful Guvernului nu a anunțat deocamdată o hotărâre privind modificarea bugetului și nici eventualele domenii care ar putea beneficia de alocări suplimentare. Analiza urmează să fie realizată în contextul evaluării măsurilor economice și al stabilirii priorităților pentru perioada următoare.

Luca Niculescu a anunțat că urmează să aibă o discuție cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe tema situației economice și a deciziilor bugetare.

Întâlnirea este programată pentru miercuri, în perioada în care Executivul analizează posibilitatea unei rectificări și continuarea unor măsuri economice.

Discuțiile vor avea loc înaintea anunțării unei decizii oficiale privind eventualele modificări ale bugetului.

Printre deciziile economice aflate pe agenda Guvernului se numără și continuarea, pentru încă trei luni, a măsurilor aplicate pe piața carburanților.

Prelungirea acestora urmărește menținerea intervențiilor stabilite anterior de autorități, pe fondul preocupărilor legate de evoluția prețurilor la pompă.

În același timp, Executivul trebuie să analizeze efectele măsurilor aflate în vigoare asupra bugetului public.

Evaluarea financiară va fi luată în calcul la stabilirea priorităților economice pentru perioada următoare.

Un alt subiect pentru care Guvernul nu a stabilit încă un calendar definitiv este creșterea salariului minim pe economie. Premierul a fost întrebat dacă o eventuală majorare ar putea fi aplicată de la 1 ianuarie sau dacă aceasta ar urma să fie amânată până la 1 iulie.

Luca Niculescu nu a exclus niciuna dintre variante și a evitat să anunțe un termen.

„Vom vedea”, a fost răspunsul lui Luca Niculescu.

Până în prezent, șeful Executivului nu a comunicat valoarea unei eventuale majorări și nici data la care aceasta ar putea intra în vigoare. Stabilirea calendarului pentru salariul minim și adoptarea unei posibile rectificări bugetare rămân subiecte deschise, în așteptarea evaluării finanțelor publice și a discuțiilor politice programate pentru perioada următoare.