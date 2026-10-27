Liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat Federația Rusă de acte de sabotaj și diversiune pe teritoriul României, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reacția sa vine în contextul incendiului de la fabrica de armament din Brașov și al atacurilor recente cu drone din bazinul Mării Negre, evenimente pe care le-a asociat cu intensificarea amenințărilor la adresa securității regionale.

„Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României!”, a transmis Grindeanu, subliniind că autoritățile nu vor accepta încălcări ale suveranității și securității statului român.

În mesajul său, acesta a prezentat incendiul de la fabrica de armament drept un exemplu al agresiunii hibride la care ar recurge Rusia. El a făcut legătura între acest incident și atacurile cu drone din regiunea Mării Negre, susținând că asemenea evenimente nu pot fi considerate accidentale.

Potrivit lui Grindeanu, incidentele fac parte dintr-o strategie îndreptată împotriva statelor membre NATO. În acest context, el a cerut consolidarea măsurilor de securitate și a evidențiat importanța activității instituțiilor responsabile de apărarea statului și de prevenirea amenințărilor.

Grindeanu a subliniat că prevenția trebuie să reprezinte o prioritate, în condițiile unor provocări pe care le consideră multiple. El a insistat asupra necesității protejării infrastructurii critice, având în vedere importanța obiectivelor strategice pentru funcționarea statului și siguranța populației.

„Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, a afirmat acesta.

Mesajul pune accent pe necesitatea unui răspuns ferm din partea autorităților în cazul unor acte care ar putea afecta securitatea națională. Grindeanu a susținut că astfel de acțiuni nu trebuie să rămână fără consecințe și a cerut întărirea capacității instituțiilor de a preveni incidente similare.