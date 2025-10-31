Răzvan Copoiu (ENEVO Group): Am crescut de la 100 la 400 de oameni în 18 luni. Rețeta: Echipă și leadership autentic

Picătura de Business revine cu o discuție despre energia umană din spatele tehnologiei. În cel mai recent episod, Sorin Andreiana l-a avut invitat pe Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group, care vorbește despre echipă, cultură organizațională și felul în care o companie românească reușește să crească exponențial prin oameni și leadership.

„Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în 1 an și jumătate,” spune Copoiu. Rețeta: „Luăm absolvenți în internship, mulți rămân. Îi punem lângă experimentați și nu mai pleacă. Retention foarte bun.” Dar standardul e ridicat: „Viteza de lucru este foarte mare – dacă nu ții pasul, rămâi în urmă.”

Despre piața de talente: „Project manageri buni, șefi de șantier buni sunt greu de găsit.” Ca răspuns, „am deschis un centru de R&D și proiectare în Egipt” pentru a crește capacitatea. Totodată, „salariul bun e necesar, dar trebuie și șef bun și echipă. Toate trei trebuie să fie la locul lor ca omul să rămână.”

Identitate: „Nu suntem corporație – suntem antreprenoriali și dinamici.” Dar Copoiu aduce rigoare: „Din multinaționale am adus disciplină, structură și stabilitate… fără rigidități. Trebuie structură ca să crești, dar fără să pierzi agilitatea.”

Despre performanța inginerilor români: „Inginerii noștri performează și afară. Am avut echipe în Arabia Saudită care n-au plecat până n-au rezolvat – au verificat fir cu fir. Clientul a scris recomandare: «vor să lucreze cu românii de la ENEVO».”

Valorile sunt simple: „Unu: îți pui o țintă. Doi: ești agil.” Iar direcția țării ajută: „Mixul României – hidro, nuclear, vânt și solar – e un atu. Cu stocare, rețeaua se întărește.” Ambiția rămâne: „România poate deveni pol energetic; ENEVO vrea să contribuie – prin proiecte, oameni și tehnologie.”