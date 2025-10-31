EVZ Special

Răzvan Copoiu (ENEVO Group): Am crescut de la 100 la 400 de oameni în 18 luni. Rețeta: Echipă și leadership autentic

Comentează știrea
Răzvan Copoiu (ENEVO Group): Am crescut de la 100 la 400 de oameni în 18 luni. Rețeta: Echipă și leadership autentic

Picătura de Business revine cu o discuție despre energia umană din spatele tehnologiei. În cel mai recent episod, Sorin Andreiana l-a avut invitat pe Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group, care vorbește despre echipă, cultură organizațională și felul în care o companie românească reușește să crească exponențial prin oameni și leadership.

„Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în 1 an și jumătate,” spune Copoiu. Rețeta: „Luăm absolvenți în internship, mulți rămân. Îi punem lângă experimentați și nu mai pleacă. Retention foarte bun.” Dar standardul e ridicat: „Viteza de lucru este foarte mare – dacă nu ții pasul, rămâi în urmă.”

Despre piața de talente: „Project manageri buni, șefi de șantier buni sunt greu de găsit.” Ca răspuns, „am deschis un centru de R&D și proiectare în Egipt” pentru a crește capacitatea. Totodată, „salariul bun e necesar, dar trebuie și șef bun și echipă. Toate trei trebuie să fie la locul lor ca omul să rămână.”

Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții
Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții

Identitate: „Nu suntem corporație – suntem antreprenoriali și dinamici.” Dar Copoiu aduce rigoare: „Din multinaționale am adus disciplină, structură și stabilitate… fără rigidități. Trebuie structură ca să crești, dar fără să pierzi agilitatea.”

Despre performanța inginerilor români: „Inginerii noștri performează și afară. Am avut echipe în Arabia Saudită care n-au plecat până n-au rezolvat – au verificat fir cu fir. Clientul a scris recomandare: «vor să lucreze cu românii de la ENEVO».”

Valorile sunt simple: „Unu: îți pui o țintă. Doi: ești agil.” Iar direcția țării ajută: „Mixul României – hidro, nuclear, vânt și solar – e un atu. Cu stocare, rețeaua se întărește.” Ambiția rămâne: „România poate deveni pol energetic; ENEVO vrea să contribuie – prin proiecte, oameni și tehnologie.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - Relația Nicușor Dan - PSD, în viziunea lui Ludovic Orban. De ce a numit-o pe Oana Gheorghiu vicepremier
23:33 - Conflictul se mută în instanță. Botgros îl acuză pe Igor Cuciuc și pe soția sa de defăimare
23:21 - Plastifierea actelor de stare civilă, interzisă prin lege. Informații de la MAI
23:10 - Ce se ascunde în spatele dorinței Prințului William de a-l îndepărta pe Prințul Andrew
23:01 - Fenomenul AI, folosit ca „sclav digital”. Cum a reușit un influencer să transforme ideea într-o industrie
22:52 - Filantropul care a salvat România. A luat o decizie unică spre sfârșitul vieții

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale