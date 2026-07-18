Parchetul General a transmis sâmbătă prima reacție oficială după publicarea Raportului Comisiei Europene privind statul de drept. Instituția susține că documentul nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice în activitatea Ministerului Public și afirmă că eventualele critici privind funcționarea justiției trebuie să se bazeze pe fapte verificate și evaluări obiective.

Parchetul General arată, într-un comunicat, că raportul Comisiei Europene evidențiază atât progresele înregistrate în domeniul justiției, cât și aspectele care necesită măsuri suplimentare:

„Raportul oferă o evaluare amplă a evoluţiilor din domeniul justiţiei şi formulează recomandări menite să contribuie la consolidarea statului de drept şi la creşterea eficienţei sistemului judiciar. Totodată, acesta evidenţiază atât progresele înregistrate în ultimii ani, cât şi domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. (...) Raportul nu confirmă existenţa unor disfuncţionalităţi sistemice ale activităţii Ministerului Public şi nici concluzia că actualul cadru normativ privind organizarea autorităţii judecătoreşti ar fi generat, prin el însuşi, regresul funcţionării sistemului judiciar. În acelaşi timp, Comisia Europeană formulează recomandări punctuale privind consolidarea unor mecanisme instituţionale şi eficientizarea activităţii judiciare, recomandări care trebuie analizate cu responsabilitate şi în spiritul cooperării loiale între autorităţile publice”.

Instituția arată că dezbaterea publică privind funcționarea justiției este necesară într-o societate democratică, însă aceasta trebuie să fie fundamentată pe date obiective.

„Ministerul Public reafirmă că semnalarea disfuncţionalităţilor şi dezbaterea critică asupra funcţionării justiţiei reprezintă componente esenţiale ale unei societăţi democratice. În egală măsură, acestea trebuie să se întemeieze pe fapte verificate şi pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetăţenilor în autoritatea judecătorească şi în instituţiile statului”, se precizează în comunicat.

Totodată, Parchetul transmite că menține drept prioritate combaterea corupției, a criminalității organizate, a traficului de persoane, a criminalității economico-financiare și a infracționalității informatice.

În ceea ce privește dosarele de corupție, instituția afirmă că activitatea va continua „cu fermitate”, indiferent de calitatea persoanelor cercetate.

„Cu referire la combaterea corupţiei, Ministerul Public va continua să acţioneze cu fermitate, în conformitate cu legea, indiferent de calitatea persoanelor cercetate, cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii şi prezumţiei de nevinovăţie. Ministerul Public apreciază că asigurarea unor resurse umane şi materiale adecvate şi un cadru legislativ stabil reprezintă condiţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a parchetelor şi pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, cu respectarea deplină a drepturilor şi garanţiilor procesuale ale tuturor participanţilor la procesul penal”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Public precizează că va analiza „cu deplină deschidere” recomandările formulate de Comisia Europeană privind consolidarea garanțiilor referitoare la independența procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare și creșterea eficienței investigării infracțiunilor, inclusiv a faptelor de corupție săvârșite în cadrul sistemului judiciar.

În încheiere, Parchetul General arată că „orice reformă privind organizarea și funcționarea autorității judecătorești trebuie realizată printr-un dialog instituțional autentic, bazat pe consultarea efectivă a autorităților judiciare implicate și pe respectarea principiilor independenței justiției și loialității constituționale”.