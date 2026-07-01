Europarlamentarul Rareș Bogdan a avut o reacție dură după schimbarea sa de la șefia delegație PNL din Grupul PPE: Au nevoie de slugi, a declarat el după comunicarea publică a deciziei, despre care spune însă că este mai veche.

Rareș Bogdan spune că înlocuirea sa a fost „prima decizie a noului BPN controlat de Bolojan, Motreanu și Sighiartău”, pentru că le „stătea în coastă”.

„Nu aveau majoritate în BPN -ul vechi. Probabil ar fi făcut o de mai de mult. A fost prima decizie a noului BPN controlat de Bolojan/ Motreanu / Sighiartau. Le stăteam în coastă”, a declarat europarlamentarul, citat de stiripesurse.ro.

Rareș Bogdan spune că prezența sa la întâlnirea dintre Nicușor Dan și Manfred Weber ar sta la baza deciziei de înlocuire a sa.

„Au nevoie de slugi. I-a deranjat foarte mult prezenta mea la întâlnirea Președintelui României cu șeful celui mai mare Grup Politic din PPE, Manfred Weber, acum două săptămâni”, a mai spus politicianul potrivit sursei citate.

Reacția lui Rareș Bogdan vine după ce Siegfried Mureşan a anunțat, miercuri, că europarlamentarul Daniel Buda este noul şef al delegaţiei României din Grupul PPE.

„Sunt convins că Daniel Buda va conduce foarte bine delegaţia noastră. Vom continua să lucrăm eficient împreună în cadrul Grupului PPE şi al Parlamentului European. Până acum, Daniel Buda a fost foarte activ în apărarea fermierilor români şi a fondurilor de coeziune pentru România.

Vom lucra în continuare foarte strâns pentru a ne asigura că şi în următorii ani vom reuşi să obţinem cât mai multe fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru autorităţile locale, pentru fermierii români şi pentru dezvoltarea României. Vom lucra cu celelalte delegaţii din Partidul Popular European pentru a genera majorităţi pentru decizii favorabile României", a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.